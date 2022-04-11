В Украину прибыл отряд жандармов из Франции для расследования военных преступлений РФ под Киевом — посол 11 апреля, 12:08 Цей матеріал також доступний українською Мир увидел зверства российских военных после того, как они покинули захваченные населенные пункты под Киевом (Фото:Zohra Bensemra/Reuters)

В Украину прибыл отряд технических и научных жандармов из Франции для расследования военных преступлений российских военных в населенных пунктах под Киевом.

Война России против Украины — главные события 11 апреля

Об этом сообщил посол Франции в Украине Этьен де Понсен.

«С гордостью приветствуем во Львове отряд технических и научных жандармов, прибывших на помощь своим украинским собратьям в расследовании военных преступлений, совершенных вокруг Киева», — написал он в своем Twitter.

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Дипломат добавил, что Франция — первая страна, которая оказывает такую помощь.

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Он уточнил, что жандармы приступят к работе 12 апреля.

Украинские правоохранители подтвердили смерть 1222 жителей Киевской области, погибших в результате вторжения российских военных.

После бегства оккупантов из Киевской области мир увидел результаты их зверства, жертвами которого стали сотни людей. В Буче, Ирпене и по Житомирской трассе были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.





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