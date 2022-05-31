Президент Словакии пообещала Украине САУ Zuzana и сравнила Путина с Гитлером 31 мая, 15:19 Цей матеріал також доступний українською Когда именно САУ Zuzana-2 прибудут в Украину, пока не известно (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Словакия решила передать Украине свои самоходные артиллерийские установки Zuzana-2.

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Об этом во время своего выступления в Верховной Раде во вторник, 31 мая, пообещала президент страны Зузана Чапутова.

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Кроме того, она поддержала вступление Украины в ЕС и сравнила главу кремлевского режима Владимира Путина с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером.

Чапутова также заверила, что Словакия позаботится об украинских женщинах и детях, бежавших из страны, спасаясь от российской агрессии.

Zuzana-2 — модифицированная самоходная установка 8×8 калибра 155 мм с дальностью стрельбы в 42 км.



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