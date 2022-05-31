Президент Словакии пообещала Украине САУ Zuzana и сравнила Путина с Гитлером

31 мая, 15:19
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Когда именно САУ Zuzana-2 прибудут в Украину, пока не известно (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Когда именно САУ Zuzana-2 прибудут в Украину, пока не известно (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Словакия решила передать Украине свои самоходные артиллерийские установки Zuzana-2.

Война России против Украины — главные события 31 мая

Об этом во время своего выступления в Верховной Раде во вторник, 31 мая, пообещала президент страны Зузана Чапутова.

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Кроме того, она поддержала вступление Украины в ЕС и сравнила главу кремлевского режима Владимира Путина с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером.

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Чапутова также заверила, что Словакия позаботится об украинских женщинах и детях, бежавших из страны, спасаясь от российской агрессии.

https://www.youtube.com/watch?v=c_ZC6dQ5Ofw

Zuzana-2 — модифицированная самоходная установка 8×8 калибра 155 мм с дальностью стрельбы в 42 км.

https://www.youtube.com/embed/e7Gfx2i-mkc
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Владимир Путин Российская агрессия Словакия Вооружение Военная помощь Гаубицы Зузана Чапутова Война России против Украины

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