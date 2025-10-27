По меньшей мере 10 систем ПВО Patriot нужны Украине уже сейчас, заявил глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига. По его словам, Украина хотела бы, чтобы партнеры в рамках программы PURL помогли закупить эти и другие средства ПВО.

Об этом в понедельник, 27 октября, сообщает телеканал Ми-Україна.

Сибига сообщил, что Украина активно сотрудничает с союзниками для ускорения поставок различных типов систем противовоздушной обороны до конца года.

«Конечно, параллельно важно укреплять наши способности, способности Украины, производить свои системы. Это, собственно, о самодостаточности, и это тоже тот пакет сдерживания, который будет предотвращать дальнейшую российскую агрессию, повышать цену российской агрессии», — добавил он.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина предлагает Европе пересмотреть порядок очередности поставок систем ПВО Patriot, поскольку некоторые страны, которые уже имеют эти комплексы, не применяют их настолько активно, как Украина. Зеленский отметил, что Украина готова получить системы ПВО уже сейчас, а после своей очереди — вернуть их или заменить на другие.

17 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что первые два пакета военной помощи в рамках программы PURL будут содержать ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot и HIMARS.

18 сентября Суспільне сообщило, что в Украину поступила первая партия военного оборудования, предусмотренная соглашением между США и НАТО в рамках программы PURL.