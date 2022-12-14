ЗРК Patriot могут быть в Украине «в максимально короткие сроки» — Подоляк

14 декабря, 19:44
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ЗРК Patriot в Словакии (Фото:REUTERS/Radovan Stoklasa)

ЗРК Patriot в Словакии (Фото:REUTERS/Radovan Stoklasa)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал возможность передачи Украине ЗРК Patriot.

В эфире телемарафона в среду, 14 декабря, Подоляк заявил, что «очень оптимистично смотрит на то, что происходит в рамках переговорного процесса, чтобы мы закрыли небо». По его словам, ЗРК Patriot «могут быть в Украине в максимально короткие сроки».

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Он напомнил, что президент США Джо Байден предварительно хочет получить всю информацию о том, сможет ли Украина полностью использовать эти системы, готовы ли защитники Украины их применять, поможет ли это закрыть небо «и еще ряд технических вопросов, которые, я думаю, будут решены в рамках эффективных переговорных процессов».

Подоляк добавил, что переговоры о системах ПРО идут не только с США, а и с другими странами. По мнению представителя ОП, в ближайшее время Украина «получит все, что нам необходимо».

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Инфографика: НВ

Ранее американский телеканал CNN сообщал, что администрация президента США Джо Байдена дорабатывает планы по отправке системы противоракетной обороны Patriot в Украину. Об этом могут официально объявить на этой неделе (до 18 декабря).

Информацию о планах передать Украине Patriot позже подтвердил журналистам неназванный представитель Пентагона.

По данным AP, США планируют отправить в Украину одну батарею ЗРК Patriot.

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Редактор: Нина Григорская

Теги:   Военная помощь ПВО Украина-США ЗРК ЗРК Patriot Офис президента Украины Михаил Подоляк Война России против Украины ПВО Украины

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