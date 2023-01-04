Подготовка к отправке американских ЗРК Patriot в Украину уже началась — Кулеба 4 января, 11:56 Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Фото:@DmytroKuleba / Twitter)

Началась подготовка к передаче Украине систем Patriot — американских зенитно-ракетных комплексов, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время брифинга в среду, 4 января.

«Вопрос оружия остается, конечно, ключевым. В прошлом году мы завершили революционным решением о предоставлении Украине американских систем Patriot, о чем договорились лидеры Украины и США Владимир Зеленский и Джозеф Байден. Мы очень ценим этот шаг в США. Ожидаем развертывания Patriot в максимально сжатые сроки», — сказал министр.



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По его словам, также украинские власти работают над получением и другого западного вооружения. В первую очередь, речь идет о танках и другой бронетехнике.

Инфографика: НВ

Еще в декабре 2021 года, до полномасштабной агрессии РФ, CNN со ссылкой на собеседников сообщало, что Украина просила США о предоставлении комплексов Patriot.

Однако даже после массированных атак РФ на украинскую энергетическую инфраструктуру осенью 2022 года вопрос получения Patriot был дискуссионным. В частности, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял о необходимости гарантий того, что уже поставленные системы эффективны и функционируют, ведь для них нужны боеприпасы и запчасти.

13 декабря Голос Америки сообщил о том, что в Пентагоне подтвердили планы отправить Украине эти системы. На это пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Patriot «безусловно» станет целью для российских кафиров.

Белый дом 21 декабря официально сообщил, что передаст Patriot Украине. Вооружение поступит в новый пакет военной помощи.