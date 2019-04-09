Зрада отменяется. В ПАСЕ передумали делать шаг в сторону возвращения РФ в Ассамблею - депутат Сегодня, 14:25 1814 Цей матеріал також доступний українською coe.int Снятие с РФ санкций в ПАСЕ лоббируют немецкие и голландские дипломаты coe.int

Несмотря на попытку Германии и Нидерландов пролоббировать снятие с РФ ограничений по работе в Парламентской ассамблее Совета Европы, дипломаты решили наработать компромиссную версию доклада, целью которого является принятие резолюции и возвращение российской делегации в ПАСЕ.

Об этом у себя в Facebook рассказал член украинской делегации, народный депутат Борислав Береза.

"Зрада отменяется. В ПАСЕ изменили подход к докладу Кокса и подошли к более корректному формулированию регламентных процедур. Теперь с помощью правок доклад меняют с целью фактического усиления полномочий Ассамблеи. Перешли к конструктивному диалогу", - написал он.

По словам нардепа, сейчас очень много депутатов в ожидании, как будет выглядеть компромисный доклад.

"Потому что там есть некоторые положения, к которым вообще не готов присоединиться кто-либо. Они готовы послушать дебаты, но они не готовы голосовать за репорт, который лишает полномочий Ассамблею", - пояснил Береза в комментарии телеканалу Прямой.

Ранее сообщалось, что немецкие дипломаты и депутаты открыто предпринимают попытки снять с РФ санкций в ПАСЕ, введенных за агрессию против Украины.

Напомним, в октябре 2018 года Комитет по процедурным вопросам ПАСЕ поддержал поправки к документу, которые делают невозможным "прощение" России.

Позже в ПАСЕ приняли решение, что Россия не сможет вернуться в организацию как минимум до конца 2019 года.