Роскошный вагон Медведчука до сих пор не национализировали. В Укрзализныци рассказали, почему 12 сентября, 20:50 «Золотой вагон» Виктора Медведчука (Фото:Схемы)

Роскошный вагон бывшего народного депутата Виктора Медведчука, которого обвиняют в госизмене, до сих пор не национализировали.

Об этом говорится в ответе Укрзализныци по запросу Схемы.

В госкомпании указали, что действительно в прошлом году сообщали о готовности национализировать так называемый золотой вагон Медведчука и привлечь его для перевозки детей и послеоперационных больных. Теперь компания сообщила, что это не относится к ее компетенции.

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«Следует отметить, что вопрос национализации, распоряжения, управления, или передачи арестованного имущества, которым является вагон, находится вне компетенции Укрзализныци, и лежит в плоскости компетенций правоохранительных и судебных органов», — указано в ответе.

13 марта 2022 года Укрзализныця заявила, что готова национализировать вагон Виктора Медведчука и использовать его для перевозки детей и послеоперационных больных.

22 июня того же года арестовал часть имущества Медведчука, в том числе и железнодорожный вагон-ресторан с мебелью.

12 апреля 2022 года СБУ задержала нардепа от пророссийской ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Медведчук скрывался 48 дней и в конце концов решил попытаться бежать из Украины, но был задержан, к тому же в военном камуфляже. Глава государства предложил России обменять политика на украинских пленных.

В ночь на 22 сентября стало известно, что Украина вернула из российского плена 215 защитников, из них 188 обороняли Мариуполь, 108 — бойцы Азова. Пять командиров гарнизона Азовсталь обменяли на 55 российских военных, и они остаются в Турции под гарантиями защиты и безопасности.

В обмен на остальных бойцов Украина отдала стране-агрессору Медведчука. По словам главы ГУР Кирилла Буданова, его привезли в Москву, но «с ковровой дорожкой не встречали».

После обмена Зеленский лишил Медведчука гражданства. Предателя также лишили статуса адвоката и исключили из Национальной академии правовых наук.