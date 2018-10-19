19 октября 2018, пятница

Знаменательное событие: Facebook назначит ответственного за публичную политику в Украине

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В Мининформполитики отметили, что решение Facebook избавит от подозрений в предвзятости

В Мининформполитики отметили, что решение Facebook избавит от подозрений в предвзятости

На фоне обвинений в предвзятости и публикации антиукраинских материалов в социальной сети Facebook ее руководство открыло вакансию менеджера, ответственного за публичную политику в Украине.

Об этом говорится в официальном заявлении компании.

Замминистра информполитики Украины Дмитрий Золотухин назвал это решение "знаменательным событием" для нашей страны.

"Теперь у нас будет лицо, ответственное за публичную политику крупнейшей соцсети в Украине. Подчеркиваю, что, в первую очередь, это лицо будет действовать в интересах компании, которая ей платит. Однако, с другой стороны, это избавит нас подозрений в том, кто действительно решает конфликтные ситуации с украинскими пользователями", - отметил он.

Ранее сообщалось, что Facebook начал размещать свои серверы в Украине.

Журнал Новое Время №38

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