СМИ назвали имена двух нардепов, которые могут сложить мандаты на следующей неделе 3 февраля, 15:18 Вадим Столар и Игорь Абрамович (Фото:Коллаж NV)

На следующей неделе мандаты могут сложить народные депутаты от запрещенной партии Оппозиционная платформа — За жизнь Вадим Столар и Игорь Абрамович. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в парламенте.

Арахамия уточнил , что Рада лишит мандатов народных депутатов от запрещенной ОПЗЖ Олега Волошина, Наталию Королевскую и ее мужа Юрия Солода, решивших сложить полномочия. Обновлено в 16:11.





Видео дня

Ранее лишение мандатов как минимум двух депутатов в ближайшую пленарную неделю анонсировал глава фракции Слуга народа Давид Арахамия. По его словам, все будет происходить в рамках Конституции Украины — «без шансов» обжаловать решения в украинских и международных судах.

1 февраля СБУ провела у Столара обыски. Правоохранители расследуют его возможную причастность к легализации денег подозреваемого в госизмене Виктора Медведчука и других подсанкционных людей. В январе УП писала, что он и Абрамович вернулись из-за границы в Украину. Источники издания также утверждали, что нардепов могут лишить мандатов.



29 января депутат от запрещенной Оппозиционной платформы — За життя Юрий Бойко заявил, что Наталья Королевская, ее муж Юрий Солод и нардеп Олег Волошин написали заявления на сложение мандатов. Ранее Рада лишила мандатов и других пророссийских депутатов от ОПЗЖ — Медведчука, Козака, Кузьмина, Деркача, Рабиновича и Васильковского.



2 февраля президент ВладимирЗеленский ответил на петицию, где предлагали лишить мандатов народных депутатов, избранных от ОПЗЖ. Он обратился к руководству Рады с просьбой проработать такое предложение.