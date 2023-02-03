СМИ назвали имена двух нардепов, которые могут сложить мандаты на следующей неделе

3 февраля, 15:18
Поделиться:
Вадим Столар и Игорь Абрамович (Фото:Коллаж NV)

Вадим Столар и Игорь Абрамович (Фото:Коллаж NV)

На следующей неделе мандаты могут сложить народные депутаты от запрещенной партии Оппозиционная платформа — За жизнь Вадим Столар и Игорь Абрамович. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в парламенте.

Обновлено в 16:11. Арахамия уточнил, что Рада лишит мандатов народных депутатов от запрещенной ОПЗЖ Олега Волошина, Наталию Королевскую и ее мужа Юрия Солода, решивших сложить полномочия.


Видео дня

Ранее лишение мандатов как минимум двух депутатов в ближайшую пленарную неделю анонсировал глава фракции Слуга народа Давид Арахамия. По его словам, все будет происходить в рамках Конституции Украины — «без шансов» обжаловать решения в украинских и международных судах.

1 февраля СБУ провела у Столара обыски. Правоохранители расследуют его возможную причастность к легализации денег подозреваемого в госизмене Виктора Медведчука и других подсанкционных людей. В январе УП писала, что он и Абрамович вернулись из-за границы в Украину. Источники издания также утверждали, что нардепов могут лишить мандатов.

Читайте также:

29 января депутат от запрещенной Оппозиционной платформы — За життя Юрий Бойко заявил, что Наталья Королевская, ее муж Юрий Солод и нардеп Олег Волошин написали заявления на сложение мандатов. Ранее Рада лишила мандатов и других пророссийских депутатов от ОПЗЖ — Медведчука, Козака, Кузьмина, Деркача, Рабиновича и Васильковского.

2 февраля президент ВладимирЗеленский ответил на петицию, где предлагали лишить мандатов народных депутатов, избранных от ОПЗЖ. Он обратился к руководству Рады с просьбой проработать такое предложение.

https://www.youtube.com/embed/ZVzQsBR0qRU
Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Мандат Депутат Игорь Абрамович Вадим Столар ОПЗЖ

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X