ZIK: Оппозиционный блок финансируют через фиктивные фирмы

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Севгиль Мусаева
Скриншот из видеорепортажа программы Джокеры

Севгиль Мусаева

Партия Оппозиционный блок в 2016-2017 годах получала финансирование от фиктивных фирм, утверждается в расследовании журналистов программы Джокеры с Севгиль Мусаевой на телеканале ZIK.

Согласно официальным отчетам, юридические лица финансировали Оппоблок намного активнее, чем физические. Так, компания Агротрейдмаркет перечислила 2,55 млн грн, Полибудсервис - 1 млн грн, Магден-плюс - 1,1 млн грн, Гиперион мега - 1 млн грн.

Журналисты утверждают, что по указанным адресам фирм Полибудсервис, Магден-плюс и Гиперион мега не находилось ни одной.

По словам аналитика антикоррупционной организации Эйдос Сергея Адаменко, основатели этих фирм параллельно являются основателями десятков других фирм со уставными фондами до 1000 грн. То есть эти компании существуют только на бумаге.

Авторы расследования предполагают, что скрытыми спонсорами Оппоблока могут быть Виктор Медведчук, Дмитрий Фирташ и Ринат Ахметов.

Напомним, в октябре-декабре 2017 года Оппозиционный блок перечислил телеканалу Интер более 5 млн грн на рекламу. 

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