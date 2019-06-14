Журналисты заявили об увольнении с ZIK после его продажи бизнесмену из окружения Медведчука 14 июня, 18:57 Цей матеріал також доступний українською Скрин/Телеканал ZIK/Історична правда з Вахтангом Кіпіані: Братовбивство в ОУН Вахтанг Кипиани Скрин/Телеканал ZIK/Історична правда з Вахтангом Кіпіані: Братовбивство в ОУН

Журналист Вахтанг Кипиани заявил, что покидает телеканал ZIK после его продажи Тарасу Козаку, который баллотируется в Верховную Раду по списку Оппозиционной платформы — За життя.

Об этом Кипиани сообщил в Facebook.

«По дороге на презентацию книги „Дело Василия Стуса“ узнал новость, что адвокат Стуса Медведчук купил телеканал, на котором более 6 лет выходила программа Историческая правда-ZIK. Мы сделали около 500 выпусков. Как автор и ведущий программы сообщаю, что передача закрывается», — написал он, отметив, что считает Медведчука «врагом страны», «убийцей и прошлого, и будущего».

Также ZIK решил покинуть Роман Недзельский.

«Официально — телеканал ZIK теперь принадлежит Медведчуку. А я — завтра выдаю в эфир последний выпуск еженедельника „Детали“ и иду искать работу», — написал он.

Ранее владельцем телеканала Zik стал Тарас Козак, который баллотируется в Верховную Раду по списку Оппозиционной платформы — За життя.

Таким образом, в медиаактиве Козака теперь три канала: 112 Украина, NewsOne и Zik