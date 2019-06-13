Журналисты выяснили, кто посещал администрацию Зеленского Сегодня, 21:18 Цей матеріал також доступний українською скрин видео BIHUS info Юрий Корявченков скрин видео BIHUS info

Журналисты программы Наші гроші отследили, кто приходил в Администрацию президента Украины в течение первой недели после основных назначений.

По данным журналистов, к президенту Владимиру Зеленскому на Банковую приходили друзья-актеры, серьезные чиновники-антикоррупционеры и руководители крупных телеканалов. Ряд посетителей отвечали, что приходили в АП «по личным делам».

Среди посетителей АП - Зураб Аласания, председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины. Он официально находится в отпуске, однако приходит на Банковую для решения рабочих вопросов.

«Я хочу понять, что будет происходить дальше у нас с такими вещами, как [трансляции] парада или Дня Независимости», - пояснил Аласания.

С личными вопросами в АП приходили ведущий телеканала NewsOne Василий Глованов, гендиректор 1+1 медиа Александр Ткаченко, актеры Квартала 95 Юрий Корявченков и Мика Фаталов.

В первую неделю президентства Зеленского возле АП были замечены первый заместитель министра экономического развития Максим Нефедов, член наблюдательного совета Укроборонпрома Айварас Абромавичюс, нардеп Сергей Лещенко, глава СБУ Василий Грицак и его бывший заместитель Виктор Трепак, директор НАБУ Артем Сытник, председатель Антикоррупционного суда Елена Танасевич, экс-заместитель министра финансов Игорь Уманский и председатель фракции Народный фронт Павел Унгурян.