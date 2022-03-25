Бизнесмен Павел Фукс назвал «бредом» данные о его причастности к появлению свастики в украинских городах 25 марта, 16:32 Цей матеріал також доступний українською Журналисты утверждают, что Павел Фукс платил уличным бандитам за рисование свастики в украинских городах (Фото:НВ)

Бизнесмен Павел Фукс назвал бредом расследование журналистов Rolling Stone, в котором говорится, что он якобы платил уличным бандитам за рисование свастики в украинских городах для поддержания пропагандистского нарратива России о «нацизме» в Украине.

«Прокомментировать могу только так: это бред. Использовать человеческую трагедию, которую принесла эта война моему Харькову и всей Украине, в попытке дискредитировать меня, чтобы уйти от ответственности за мошенничество, — это преступление», — отметил он.

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Фукс связал публикацию расследования с возобновлением судебных процессов в США по его иску к адвокату Юрию Ванетику. Бизнесмен утверждает, что американский политический консультант якобы должен ему 200 тысяч долларов и материал в СМИ появился с его подачи.

«С его подачи появляется очередная чушь обо мне в СМИ — каждый раз все более безумная», — резюмировал Фукс.

25 марта журналисты опубликовали расследование, в котором говорится, что уроженец Харькова, бизнесмен Павел Фукс мог быть одним из спонсоров пропагандистского нарратива России о «нацизме» в Украине — в частности он платил за то, чтобы в украинских городах с этой целью рисовали символы свастики. Расследование базируется на многочисленных источниках.

По информации издания, за несколько месяцев до полномасштабного вторжения РФ в Украину олигарх, известный своими связями в России, предположительно платил местным жителям за то, чтобы они рисовали свастики в Харькове. Через посредников Фукс вероятно предлагал от 500 до 1500 долларов уличным преступникам за то, чтобы они оскверняли улицы городов нацистскими граффити — в декабре 2021 и январе-феврале 2022 года.

Олег Плющ, которого издание называет «бывшим украинским кикбоксерем», заявил Rolling Stone, что является другом Фукса и обсуждал с ним упомянутую кампанию со свастикой. Плющ утверждает, что узнал об этой схеме от посредника, занимавшегося поиском людей для совершения актов вандализма. По словам Плюща, Фукс описывал идею такой кампании как свое «задание» — мол, «ему не оставили выбора» и воплотить в жизнь такую акцию было обязательным условием для того, чтобы бизнесмен мог остаться в региональном бизнесе.



