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Журналист Сергей Рахманин присоединился к партии Вакарчука

Сегодня, 16:09
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Журналист Сергей Рахманин присоединился к партии Вакарчука - фото

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Сергей Рахманин и Святослав Вакарчук

Заместитель главного редактора газеты Зеркало недели и ведущий программы Апокриф на Радио НВ Сергей Рахманин присоединился к партии Святослава Вакарчука Голос.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

«В политической журналистике я уже сделал все, что мог. Очень благодарен профессии, коллегам, читателям, зрителям и слушателям. Но сейчас я чувствую в себе готовность к изменениям в жизни и работе. И чувствую, что могу помочь меняться стране», — сказал Сергей Рахманин.

В журналистике Рахманин более 30 лет, последние 20 — в Зеркале недели.

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«За качество журналистской работы и меткое слово Рахманина часто называют камертоном украинской действительности», — говорится на сайте Голоса.

Ранее стало известно, что шоумен Сергей Притула будет баллотироваться в Раду от партии Голос.

Напомним, 16 мая на Старокиевской горе в Киеве Вакарчук объявил, что идет на парламентские выборы, представив свою партию Голос.

По его словам, партия Голос идет в парламент, чтобы «уничтожить старую политику и создавать политику новую. Политику, которая принесет нам настоящие изменения».

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Также Вакарчук представил свою команду. В нее вошли экс-заместитель министра экономики Юлия Клименко, исполнительный директор Transparency International Ярослав Юрчишин, ветеран боев за Донецкий аэропорт Андрей Шараскин с позывным Богема, профессор кардиологии Юрий Соколов и экс-исполняющий обязанности председателя Одесской ОГА Соломия Бобровская.

Теги:   Партия Голос Сергей Рахманин Верховная Рада Парламентские выборы Святослав Вакарчук

Спецтема   Выборы в Раду

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