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Журналист по жизни. Гриценко объяснил, почему его супруга Мостовая не вошла в список Гражданской позиции

14 июня, 13:25
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Журналист по жизни. Гриценко объяснил, почему его супруга Мостовая не вошла в список Гражданской позиции - фото

НВ

Супруга Анатолия Гриценко, главный редактор издания Зеркало недели Юлия Мостовая

Лидер партии Гражданская позиция Анатолий Гриценко рассказал, что его супруга, главный редактор Зеркала недели Юлия Мостовая не вошла в список возглавляемой им политсилы из-за желания оставаться «самой собой».

«Для нее это вопрос своих ценностей. Она считает, что она журналист по жизни, она не член правительства, она хочет остаться сама собой. Я уважаю это право, и оно неизменно», — заявил политик в эфире Радио НВ.

По словам Гриценко, некоторые члены его партии, не ставя его в известность, просили Мостовую войти в список. Он добавил, что его супруге предлагали стать министром, вице-премьером по гуманитарным вопросам и другие должности «в уже созданном правительстве», но она «их отклоняла и будет отклонять и дальше».

Напомним, 10 июня партия Гражданская позиция провела съезд, на котором утвердила свой избирательный список для участия в парламентских выборах. Список возглавил лидер партии Анатолий Гриценко.

Позже он заявил, что политсила не находится в оппозиции и допускает участие в формировании коалиции с президентской партией Слуга народа в новом созыве Верховной Рады.

Теги:   Радио НВ Гражданская позиция Юлия Мостовая Анатолий Гриценко

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