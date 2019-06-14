Журналист по жизни. Гриценко объяснил, почему его супруга Мостовая не вошла в список Гражданской позиции
Лидер партии Гражданская позиция Анатолий Гриценко рассказал, что его супруга, главный редактор Зеркала недели Юлия Мостовая не вошла в список возглавляемой им политсилы из-за желания оставаться «самой собой».
«Для нее это вопрос своих ценностей. Она считает, что она журналист по жизни, она не член правительства, она хочет остаться сама собой. Я уважаю это право, и оно неизменно», — заявил политик в эфире Радио НВ.
По словам Гриценко, некоторые члены его партии, не ставя его в известность, просили Мостовую войти в список. Он добавил, что его супруге предлагали стать министром, вице-премьером по гуманитарным вопросам и другие должности «в уже созданном правительстве», но она «их отклоняла и будет отклонять и дальше».
Напомним, 10 июня партия Гражданская позиция провела съезд, на котором утвердила свой избирательный список для участия в парламентских выборах. Список возглавил лидер партии Анатолий Гриценко.
Позже он заявил, что политсила не находится в оппозиции и допускает участие в формировании коалиции с президентской партией Слуга народа в новом созыве Верховной Рады.