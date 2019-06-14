Журналист по жизни. Гриценко объяснил, почему его супруга Мостовая не вошла в список Гражданской позиции 14 июня, 13:25 Цей матеріал також доступний українською НВ Супруга Анатолия Гриценко, главный редактор издания Зеркало недели Юлия Мостовая НВ

Лидер партии Гражданская позиция Анатолий Гриценко рассказал, что его супруга, главный редактор Зеркала недели Юлия Мостовая не вошла в список возглавляемой им политсилы из-за желания оставаться «самой собой».

«Для нее это вопрос своих ценностей. Она считает, что она журналист по жизни, она не член правительства, она хочет остаться сама собой. Я уважаю это право, и оно неизменно», — заявил политик в эфире Радио НВ.

По словам Гриценко, некоторые члены его партии, не ставя его в известность, просили Мостовую войти в список. Он добавил, что его супруге предлагали стать министром, вице-премьером по гуманитарным вопросам и другие должности «в уже созданном правительстве», но она «их отклоняла и будет отклонять и дальше».

Напомним, 10 июня партия Гражданская позиция провела съезд, на котором утвердила свой избирательный список для участия в парламентских выборах. Список возглавил лидер партии Анатолий Гриценко.

Позже он заявил, что политсила не находится в оппозиции и допускает участие в формировании коалиции с президентской партией Слуга народа в новом созыве Верховной Рады.