Журналист Буллоу: Луценко сошел с ума, если хочет «Игру престолов» с Джулиани Сегодня, 16:50 912 Цей матеріал також доступний українською Юрій Луценко via Facebook Генеральный прокурор Юрий Луценко Юрій Луценко via Facebook

Британский журналист Оливер Буллоу прокомментировал дипломатический скандал, касающийся генерального прокурора Украины Юрия Луценко и личного адвоката президента США Рудольфа Джулиани, заявившего о «врагах Трампа» в Украине.

В интервью Радио НВ журналист отметил, что, по его мнению, Луценко пытается сохранить свое влияние благодаря непрямым связям с Трампом через Джулиани. Однако, по словам Буллоу, «Трамп ни с кем не дружит, кроме Трампа, и он готов бросить любого человека из автобуса, чтобы сохранить свое место».

«Я очень надеюсь (думаю, что это будет мнение и многих западных послов), что будет новый генеральный прокурор, что Луценко уйдет. Эта последняя попытка играть в „Игру престолов“ в Америке с Руди Джулиани… Он вообще с ума сошел. Чтобы войти в американскую политику украинскому прокурору — это просто дурдом какой-то», — заключил журналист.

В мае личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани отказался от анонсированного визита в Украину и переговоров с президентом Владимиром Зеленским.

По словам Джулиани, в окружении Зеленского есть враги Трампа — в частности, нардеп Сергей Лещенко, который обнародовал «черную бухгалтерию» Партии регионов, где фигурировало имя главы штаба Дональда Трампа Пола Манафорта.

Это спровоцировало серьезный скандал во время выборов и отставку Манафорта.

Сам Лещенко заявил, что Джулиани стал жертвой дезинформации со стороны генпрокурора Украины Юрия Луценко. В ответ Луценко анонсировал вызов Лещенко в ГПУ и допустил вручение нардепу подозрения.

Также генпрокурор заявил, что вмешательство в выборы президента США 2016 года производилось с территории Украины американскими гражданами. По его словам, американцы использовали граждан Украины, «которые были фаворитами посольства США» (вероятно, имея в виду Лещенко), для дискредитации одного из кандидатов в президенты Соединенных Штатов.