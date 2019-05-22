Журналист Буллоу: Луценко сошел с ума, если хочет «Игру престолов» с Джулиани
Британский журналист Оливер Буллоу прокомментировал дипломатический скандал, касающийся генерального прокурора Украины Юрия Луценко и личного адвоката президента США Рудольфа Джулиани, заявившего о «врагах Трампа» в Украине.
В интервью Радио НВ журналист отметил, что, по его мнению, Луценко пытается сохранить свое влияние благодаря непрямым связям с Трампом через Джулиани. Однако, по словам Буллоу, «Трамп ни с кем не дружит, кроме Трампа, и он готов бросить любого человека из автобуса, чтобы сохранить свое место».
«Я очень надеюсь (думаю, что это будет мнение и многих западных послов), что будет новый генеральный прокурор, что Луценко уйдет. Эта последняя попытка играть в „Игру престолов“ в Америке с Руди Джулиани… Он вообще с ума сошел. Чтобы войти в американскую политику украинскому прокурору — это просто дурдом какой-то», — заключил журналист.
В мае личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани отказался от анонсированного визита в Украину и переговоров с президентом Владимиром Зеленским.
По словам Джулиани, в окружении Зеленского есть враги Трампа — в частности, нардеп Сергей Лещенко, который обнародовал «черную бухгалтерию» Партии регионов, где фигурировало имя главы штаба Дональда Трампа Пола Манафорта.
Это спровоцировало серьезный скандал во время выборов и отставку Манафорта.
Сам Лещенко заявил, что Джулиани стал жертвой дезинформации со стороны генпрокурора Украины Юрия Луценко. В ответ Луценко анонсировал вызов Лещенко в ГПУ и допустил вручение нардепу подозрения.
Также генпрокурор заявил, что вмешательство в выборы президента США 2016 года производилось с территории Украины американскими гражданами. По его словам, американцы использовали граждан Украины, «которые были фаворитами посольства США» (вероятно, имея в виду Лещенко), для дискредитации одного из кандидатов в президенты Соединенных Штатов.