Андрей Смирнов
Рада показала Зеленскому кукиш
Мустафа Найем
Зеленский повторяет ошибки Порошенко
Сергей Фурса
О самой шокирующей новости
Елена Белан
Сможет ли Украина прожить без МВФ
Спецтема: Выборы в Раду Зеленский — новый президент

Журналист Буллоу: Луценко сошел с ума, если хочет «Игру престолов» с Джулиани

Сегодня, 16:50
912
Цей матеріал також доступний українською
Журналист Буллоу: Луценко сошел с ума, если хочет «Игру престолов» с Джулиани - фото

Юрій Луценко via Facebook

Генеральный прокурор Юрий Луценко

Британский журналист Оливер Буллоу прокомментировал дипломатический скандал, касающийся генерального прокурора Украины Юрия Луценко и личного адвоката президента США Рудольфа Джулиани, заявившего о «врагах Трампа» в Украине.

В интервью Радио НВ журналист отметил, что, по его мнению, Луценко пытается сохранить свое влияние благодаря непрямым связям с Трампом через Джулиани. Однако, по словам Буллоу, «Трамп ни с кем не дружит, кроме Трампа, и он готов бросить любого человека из автобуса, чтобы сохранить свое место».

«Я очень надеюсь (думаю, что это будет мнение и многих западных послов), что будет новый генеральный прокурор, что Луценко уйдет. Эта последняя попытка играть в „Игру престолов“ в Америке с Руди Джулиани… Он вообще с ума сошел. Чтобы войти в американскую политику украинскому прокурору — это просто дурдом какой-то», — заключил журналист.

В мае личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани отказался от анонсированного визита в Украину и переговоров с президентом Владимиром Зеленским.

По словам Джулиани, в окружении Зеленского есть враги Трампа — в частности, нардеп Сергей Лещенко, который обнародовал «черную бухгалтерию» Партии регионов, где фигурировало имя главы штаба Дональда Трампа Пола Манафорта.

Это спровоцировало серьезный скандал во время выборов и отставку Манафорта.

Сам Лещенко заявил, что Джулиани стал жертвой дезинформации со стороны генпрокурора Украины Юрия Луценко. В ответ Луценко анонсировал вызов Лещенко в ГПУ и допустил вручение нардепу подозрения.

Также генпрокурор заявил, что вмешательство в выборы президента США 2016 года производилось с территории Украины американскими гражданами. По его словам, американцы использовали граждан Украины, «которые были фаворитами посольства США» (вероятно, имея в виду Лещенко), для дискредитации одного из кандидатов в президенты Соединенных Штатов.

Теги:   Дональд Трамп Выборы президента США 2016 Украина-США Рудольф Джулиани Юрий Луценко Радио НВ

Спецтема   Эксклюзивы НВ

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Диалоги о бизнесе

23 мая, в Киеве, известные предприниматели Сергей Тигипко, Пётр Чернышов, Игорь Смелянский и Дмитрий Шимкив станут спикерами лекции НВ «Диалоги о бизнесе: как преуспеть в эпоху перемен».

Записаться на лекцию

Главное

Политика

Сегодня, 11:07

img
Парубий просит Зеленского конкретизировать номера законопроектов, предложенные для рассмотрения Радой
Политика

Сегодня, 01:36

img
Зеркаль отказалась от должности заместителя главы АП — СМИ
Политика

Сегодня, 14:29

img
Портнов vs Порошенко. Чиновник времен Януковича обвинил экс-президента в госизмене — все подробности

ТОП 3

Политика

Сегодня, 09:32

img
Большое интервью НВ с Андреем Богданом: «Моя задача — синхронизировать молодую команду с законодательством»
36201
Политика

20 мая, 20:48

img
Святослав Вакарчук назвал главную ошибку Порошенко за годы президентства
28436
Политика

Сегодня, 14:13

img
Рада отказалась рассматривать законопроекты Зеленского
26680