На тяжелое вооружение: ЕС выделит Украине еще 500 млн евро военной помощи — Боррель 13 мая, 13:57 Цей матеріал також доступний українською По словам Жозепа Борреля, данные средства будут направлены на закупку танков и артиллерии (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Европейский союз решил выделить Украине дополнительные 500 млн евро помощи на военные нужды для защиты от РФ.

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Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Мы, как Евросоюз, предоставим новый транш еще 500 млн евро, чтобы поддержать Украину в военном смысле», — сказал он перед началом встречи министров иностранных дел стран G7.

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По словам Борреля, эти дополнительные средства будут направлены на закупку тяжелых вооружений, включая бронемашины, танки, артиллерию и боеприпасы.

Представитель ЕС отметил, что указанной суммы недостаточно для поставок боевых самолетов, однако встреча G7 может придать военной поддержке Украины и давлению на РФ новый импульс.

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