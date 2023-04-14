Жизнь Саакашвили зависит от этического решения Грузии — Зеленский 14 апреля, 20:29 Михеил Саакашвили (Фото:REUTERS/Irakli Gedenidze)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в пятницу, 14 апреля, заявил о критическом состоянии экс-президента Грузии и гражданина Украины Михеила Саакашвили.

«Жизнь Михеила Саакашвили зависит сейчас не от политического, не от какого-то личного, а сугубо от этического решения… Которое имеет чистую и весомую юридическую базу», — сказал он.



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Глава государства отметил, что если человек нуждается в медицинской помощи и от этого зависит ее жизнь, помощь нужно оказать. Он напомнил, что адвокаты Саакашвили срочно обратились в Европейский суд по правам человека, чтобы обеспечить должное лечение политика. Зеленский добавил, что, похоже, это единственный способ сохранить жизнь Саакашвили.



Михеил Саакашвили находится за решеткой с момента тайного возвращения в Грузию перед местными выборами осенью 2021 года. Он не был в стране с тех пор, как завершилась его вторая президентская каденция в 2013 году.

В знак протеста политик несколько раз объявлял голодовку, настаивая, что его арестовали по политическим обвинениям. По заявлению адвокатов, семьи и сторонников Саакашвили, в результате голодовки и ненадлежащего обращения состояние здоровья политика крайне тяжелое, он нуждается в лечении за границей.

В ноябре 2022 года адвокат политика Шалва Хачапуридзе сказал, что у Саакашвили диагностировали деменцию и туберкулез. По мнению самого политика, его могли отравить российские агенты.

В феврале 2023 президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительство Грузии убивает Саакашвили, и призвал отпустить его на лечение в Украину или в другую страну.

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В том же месяце Тбилисский городской суд отказался освободить Саакашвили по состоянию здоровья. 2 марта Апелляционный суд принял аналогичное решение.