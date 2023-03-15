«Этнические конфликты продолжаются постоянно». Что происходит в оккупированном Мариуполе и как россияне ожидают контрнаступление в городе — интервью NV 15 марта, 10:23 Эксклюзив NV Разрушенные российскими войсками дома в оккупированном Мариуполе, 5 февраля 2023 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Петр Андрющенко, советник городского головы Мариуполя, рассказал в интервью Radio NV, как в оккупированном россиянами городе растут этнические конфликты между представителями разных народов РФ, мобилизованными и завезенными на территорию города.

— Много сообщений о «хлопках» в Мариуполе появляется почти каждую неделю. Что мы знаем о последних событиях в этом плане? Где произошли взрывы, что там было, может быть, мы знаем? Там была живая сила или техника, что известно сейчас?

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— На данный момент известно, что кара небесная наша пришла снова на территорию комбината Ильича, это было позавчера, мне кажется. На территории комбината Ильича много расположено российского, прежде всего живая сила, частично техника, частично склады с БК. Было достаточно попаданий, звуки детонации, точно это было очень неприятно для оккупантов. В другие дни, вчера и позавчера, у нас точно были попадания, во-первых, это уже по линии, по границе города в сторону выезда, Мангуша, в сторону Бердянска.