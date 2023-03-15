«Этнические конфликты продолжаются постоянно». Что происходит в оккупированном Мариуполе и как россияне ожидают контрнаступление в городе — интервью NV

15 марта, 10:23
Эксклюзив NV
Поделиться:
Разрушенные российскими войсками дома в оккупированном Мариуполе, 5 февраля 2023 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Разрушенные российскими войсками дома в оккупированном Мариуполе, 5 февраля 2023 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Автор: Богдан Амосов

Петр Андрющенко, советник городского головы Мариуполя, рассказал в интервью Radio NV, как в оккупированном россиянами городе растут этнические конфликты между представителями разных народов РФ, мобилизованными и завезенными на территорию города.

https://www.youtube.com/embed/qunO0vaAPSE

— Много сообщений о «хлопках» в Мариуполе появляется почти каждую неделю. Что мы знаем о последних событиях в этом плане? Где произошли взрывы, что там было, может быть, мы знаем? Там была живая сила или техника, что известно сейчас?

Видео дня

— На данный момент известно, что кара небесная наша пришла снова на территорию комбината Ильича, это было позавчера, мне кажется. На территории комбината Ильича много расположено российского, прежде всего живая сила, частично техника, частично склады с БК. Было достаточно попаданий, звуки детонации, точно это было очень неприятно для оккупантов. В другие дни, вчера и позавчера, у нас точно были попадания, во-первых, это уже по линии, по границе города в сторону выезда, Мангуша, в сторону Бердянска.

Читайте также:

Последствия взрывов в Мариуполе (Фото:Скриншот из видео/Петр Андрющенко) Вероятно, в место скопления оккупантов. В Мариуполе сообщают о «бавовне», зафиксировано два попадания

Теги:   Донбасс Россия Мариуполь Украина Российско-украинская война Радио NV Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X