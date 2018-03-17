Жителей Крыма заставляют обеспечить явку на "выборах" и отчитываться после голосования - правозащитники

Людям массово приходят сообщения о необходимости отзваниваться руководству после того, как они проголосуют на своих избирательных участках.

В оккупированном Крыму на предприятиях бязали обеспечить явку работников на "выборах" президента РФ, сообщает Крымская правозащитная группа, в целях безопасности не указывая данные своих источников из оккупированной территории.

"Руководителей как минимум двух крупных предприятий Керчи, в которых работает более 100 сотрудников, обязали обеспечить явку своих подчиненных на выборы (без указания за кого голосовать). Руководители этих предприятий получили устные распоряжения от администрации города о проведении такого контроля", - сообщил один из источников.

По его словам, в течение воскресенья 18 марта руководители будут отчитываться перед сотрудниками горадминистраций по несколько раз в день о том, сколько их сотрудников проголосовало.

Еще одни источник, работающий в третьем, бюджетном, предприятии города подтвердил, что сотрудникам этого предприятия велели отзваниваться руководителю после того, как они проголосуют на своих избирательных участках.

Также стало известно, что руководство Черноморнефтегаза угрожает своим сотрудникам увольнением в случае неявки на избирательные участки.

Кроме того, как минимум в четырех школах Керчи и в двух школах Симферополя на родительских собраниях рассказывали родителям о необходимости идти на выборы и "выполнять свой гражданский долг". Об этом сообщили родители учеников этих школ.

Родителям симферопольской школы предложили отчитаться по Вайберу об участии в выборах: указать свою фамилию, избирательный участок и время голосования.

"Директор одной из феодосийских школ дал распоряжение учителям, чтобы они предупредили родителей о том, что надо обязательно идти голосовать. Аналогичную "разъяснительную работу" с родителями по поводу обязательного участия в выборах 18 марта поручили проводить учителям в Кировском районе Крыма", - сообщают источники КПГ в этих городах.

В Джанкое учителей младших классов одной из школ под подпись обязали явиться на избирательные участки под угрозой увольнения, сообщил источник в этой школе.

В одном из крымских университетов старшинам и старостам групп велели проверять явку по избирательным спискам. В этом же институте на родительском собрании преподаватели призывали родителей идти голосовать, сообщил источник в этом ВУЗе.

“В Симферопольском водоканале (ГУП Вода Крыма) по случаю профессионального праздника работникам вручили конверты с поздравлением и припиской о том, что этот день в этом году совпал с ещё с одним праздником, и нужно сделать правильный выбор. В конце текста поздравления указан адрес избирательного участка сотрудника”, - рассказал сотрудник предприятия.

Один из жителей Керчи сообщил, что сегодня получил на мобильный телефон СМС с призывом участвовать в выборах Президента РФ. В СМС также содержалась информация о времени работы избирательных участков и номер телефона ЦИК.

Напомним, выборы президента России назначены на воскресенье, 18 марта.

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