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Жестокая реальность. Кортеж Порошенко с трудом смог проехать по разбитой дороге во Львовской области - видео

Сегодня, 11:14
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Скриншот с видео Андрея Заливского/Facebook

Визит Порошенко во Львовскую область состоялся 23 февраля

В Сети опубликовано видео, на котором кортежу президента Украины Петра Порошенко с трудом удается проехать по разбитой дороге в Червонограде Львовской области.

Соответствующий ролик был опубликован на странице мэра города Андрея Заливского.

На видео видно, как автоколонне приходится существенно сбавлять скорость, чтобы преодолеть множество образовавшихся ям, из-за чего на дороге образовалась тянучка из машин сопровождения.

Напомним, рабочая поездка Порошенко во Львовскую область состоялась 23 февраля.

Теги:   Дороги Львовская область Кортеж Петр Порошенко

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