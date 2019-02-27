Жестокая реальность. Кортеж Порошенко с трудом смог проехать по разбитой дороге во Львовской области - видео Сегодня, 11:14 3037 Цей матеріал також доступний українською Скриншот с видео Андрея Заливского/Facebook Визит Порошенко во Львовскую область состоялся 23 февраля Скриншот с видео Андрея Заливского/Facebook

В Сети опубликовано видео, на котором кортежу президента Украины Петра Порошенко с трудом удается проехать по разбитой дороге в Червонограде Львовской области.

Соответствующий ролик был опубликован на странице мэра города Андрея Заливского.

На видео видно, как автоколонне приходится существенно сбавлять скорость, чтобы преодолеть множество образовавшихся ям, из-за чего на дороге образовалась тянучка из машин сопровождения.

Напомним, рабочая поездка Порошенко во Львовскую область состоялась 23 февраля.