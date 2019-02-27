Жестокая реальность. Кортеж Порошенко с трудом смог проехать по разбитой дороге во Львовской области - видео
Сегодня, 11:14
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В Сети
опубликовано видео, на котором кортежу президента Украины
Петра Порошенко с трудом удается проехать по разбитой дороге в Червонограде
Львовской области.
Соответствующий
ролик был опубликован на странице мэра города Андрея Заливского.
На видео видно,
как автоколонне приходится существенно сбавлять скорость, чтобы преодолеть
множество образовавшихся ям, из-за чего на дороге образовалась тянучка из машин
сопровождения.
Напомним, рабочая
поездка Порошенко во Львовскую область состоялась 23 февраля.