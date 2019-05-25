Жесткий старт. Что означают первые радикальные шаги Зеленского Сегодня, 08:16 3552 Цей матеріал також доступний українською Фото пресс-службы президента Более 40% украинцев готовы поддержать партию Зеленского на досрочных выборах Фото пресс-службы президента

Владимир Зеленский жестко вошел в президентство, мгновенно приняв множество резких и неоднозначных решений, пишет журнал НВ о первых днях его работы во власти.

Авторы: Кристина Бердинских, Ирина Крикуненко

С места в карьер — так начал свою каденцию президент Владимир Зеленский: 20 мая, едва принеся присягу в парламенте, он тут же заявил: восьмой созыв Верховной рады должен быть распущен, а членам Кабмина стоит написать заявления об отставке по собственному желанию.

Для того чтобы реально получить в свои руки управление страной, Зеленскому нужно «свое» правительство. Получить его глава государства может лишь в том случае, если Рада большинством голосов утвердит предложенного им премьера и членов правительственной команды.

Дело № 1

В нынешнем созыве парламента, насчитывающем 423 депутата, явное, хоть уже и не формальное большинство имеют оппоненты Зеленского: Блок Петра Порошенко (БПП) с его 135 мандатами и Народный фронт (НФ) с 80. А собственных штыков и уж тем более фракции у нового главы государства нет.

«Люди по инерции проголосуют за Зеленского», — Ирина Бекешкина

«Досрочные выборы Зеленскому выгодны, уверена социолог Ирина Бекешкина, директор фонда Деминициативы. «Люди по инерции проголосуют за Зеленского», — говорит она.

Коллеги Бекешкиной, представители социологической группы Рейтинг, готовы подтвердить ее слова цифрами.

По данным опроса, проведенного группой 16−21 мая, почти 44% украинцев среди тех, кто пойдет на голосование и определился с выбором, поддерживают партию Слуга народа (СлуНа) Зеленского. И это вчетверо больше, чем показатель оказавшегося на втором месте блока Оппоплатформа — За жизнь Виктора Медведчука и Вадима Рабиновича.

БПП, № 3 в рейтинге, отстает еще больше, как и Батькивщина Юлии Тимошенко.

Эти цифры означают, что в идеальном случае СлуНа может рассчитывать на более чем 200 мандатов. И имеет прекрасные перспективы для того, чтобы без лишних нервов сформировать устойчивое парламентское большинство в 226 голосов.

Менять так менять

Зеленский опубликовал на своем сайте указ: нынешний парламент точно уходит, выборы нового пройдут 21 июля.

Президент также попросил парламент внепланово собраться 22 мая и обсудить новые избирательные правила. Ведь если ничего не менять, то автоматический запуск досрочных выборов означает, что они состоятся по нынешним законам: смешанная система (партийные списки плюс мажоритарная составляющая) и проходной барьер в 5%.

Зеленский в ходе консультаций с лидерам фракций о досрочных выборах, 21 мая / Фото: Пресс-служба президента

Зеленский предложил снизить «вход» до 3%, ликвидировать мажоритарщиков как класс и сделать голосование за партии по так называемым закрытым спискам, когда избиратель голосует исключительно за название партии и ее лидера, не зная, кто конкретно в итоге попадет в ВР.

Но парламент провалил голосование по проекту президента: в зале не нашлось достаточного количества голосов даже для того, чтобы внести документ в повестку дня.

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Впрочем, самого Зеленского устраивают как новые, так и старые правила. Ведь президент играет роль человека, ориентированного на народовластие. А в обществе, согласно последним данным социологов, идею роспуска ВР и перевыборов поддерживают 70% украинцев.

Если бы выборы проходили исключительно по партийным спискам, команда Зеленского могла бы рассчитывать на 233 места

По расчетам НВ, если бы выборы проходили исключительно по партийным спискам, то даже с 5‑процентным барьером команда Зеленского могла бы рассчитывать на 233 места. Это больше, чем нужно для формирования большинства.

Смешанная избирательная система ставит перед СлуНа более сложную задачу. Сама по себе партия наберет порядка 100−110 мандатов, но ей нужно будет получить почти столько же за счет мажоритарщиков и союзников.

Последними, исходя из нынешних раскладов, могут быть только Батькивщина и партия Сила и честь. Но что в ответ потребуют Тимошенко и Смешко — пока остается тайной.

С мажоритарщиками у СлуНа — проблемы. Партия сама по себе пока выглядит полувиртуальным проектом. В ее избирательном списке есть лишь Дмитрий Разумков, политтехнолог Зеленского, которого называют вероятным главой СлуНа. А кандидатов на мажоритарные мандаты у главы государства и вовсе нет.

Хотя социологи уверены: желающие сыграть эту роль найдутся. Тем более что делать‑то особо ничего не нужно. «Избиратель просто отдаст свой голос за Зеленского и его партию. Поэтому туда наберут, как говорится, мох и болото», — уверен Алексей Антипович, руководитель группы Рейтинг.

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Погреть руки у общего костра

Кроме СлуНа, досрочные выборы выгодны еще ряду политических сил.

Прежде всего это Оппоплатформа — За життя: союз Рабиновича — Медведчука — Бойко может получить до 55 мест в парламенте девятого созыва. А это будет вторая по размеру фракция после СлуНа.

Леди Ю может получить золотую акцию в пропрезидентском парламентском большинстве

Всегда готова к выборам и Батькивщина. Она имеет шанс увеличить число своих сторонников в ВР с нынешних 20 почти до 40. Потому что даже 5‑процентный барьер Батькивщина легко преодолевает. «Ее ядерный электорат — сельское население старшего возраста, которое в отпуска не ходит», — говорит Бекешкина. Да и мажоритарщики у этой партии, по словам политолога Владимира Фесенко, всегда были сильными.

В новой Раде Леди Ю может получить еще и золотую акцию в пропрезидентском парламентском большинстве.

Антипович уверен, что досрочные выборы выгодны и Порошенко с БПП. Если бы голосование проходило в октябре, появилось бы много новых проектов, способных откусить электорат у команды экс-президента. А так БПП может сохранить своих сторонников.

Тем более что, по информации НВ, Порошенко готовится обновить свою политсилу.

В зоне риска

Меньше всего досрочные выборы выгодны НФ — рейтинг этой партии составляет крошечные 0,2%. Добраться за два месяца даже до уровня проходного барьера фронтовикам точно не удастся.

Неплохо было бы иметь запас в пару месяцев партии Голос Вакарчука

Выборы в конце июля противоречат интересам и некоторых новых игроков. Например, возможному проекту премьера Владимира Гройсмана или отдельно идущему на выборы УДАРу столичного мэра Виталия Кличко.

Неплохо было бы иметь запас в пару месяцев и партии Голос Вакарчука. Сейчас ее рейтинг близок к 5%, но это вряд ли удовлетворит политсилу лидера Океана Ельзи.

Неоднозначные решения

В стремлении немедленно перезагрузить власть Зеленский предложил уйти в отставку всему действующему правительству.

При этом никаких кандидатов на правительственные посты в ЗеКоманде не озвучивали. А вот назначение Андрея Богдана главой АП, а также приход в нее некоторых подчиненных и помощников Зеленского показывает: в окружении нового президента уже ощущается кадровый голод.

Пост первого замглавы СБУ — начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью достался Ивану Баканову. К спецслужбам этот человек никакого отношения не имеет: он друг детства президента, много лет был директором Квартала 95, а в последнее время возглавлял избирательный штаб Зеленского.

В окружении нового президента уже ощущается кадровый голод

Выходцем из штаба, не имеющим опыта серьезной госработы, является и новоназначенный представитель президента в Верховной раде Руслан Стефанчук.

Должности получили еще несколько близких людей Зеленского, включая его многолетнего соратника по Кварталу и бизнес-партнера Сергея Шефира.

По сообщению издания Зеркало недели, спецпредставитель Госдепа Курт Волкер убеждал Зеленского не делать Богдана главой своей Администрации.

Даже инвесторы, судя по их реакции на украинские еврооблигации и гривню, негативно отреагировали на кадровые назначения нового президента.

Но все это пока не останавливает Зеленского — он продолжает брать быка украинской власти за все доступные ему рога.

Читайте этот материал в свежем номере журнала НВ — № 18 от 23 мая 2019 года