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Жена Медведчука увеличила свою долю в нефтяной компании в России — Схемы

Вчера, 21:40
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Жена Медведчука увеличила свою долю в нефтяной компании в России — Схемы - фото

oksana.marchenko.tv/Facebook

Оксана Марченко

Супруга пророссийского политика Виктора Медведчука и кума президента РФ Оксана Марченко увеличила долю в российской нефтяной компании НЗНП Трейд, узнали журналисты программы Схемы: коррупция в деталях.

Согласно выписке из реестра юридических лиц России, в мае 2019 года доля кипрской компании Ventolor Holding LTD, которой через Tumillon Investments Ltd единолично владеет кума Владимира Путина, выросла с 50,1% до 61%.

Из соучредителей компании вышли две фирмы бизнесмена агрария Сергея Кислова ООО Развитие и ООО Дол. Доля Натальи Лавренюк, которую вместе с Марченко заметили в одном частном самолете рейса Киев-Анапа, выросла с 14,9% до 25%.

Фото: Схеми

Напомним, что в 2018 году журналисты программы Схемы выяснили, что Оксана Марченко через кипрские фирмы владеет компанией НЗНП Трейд в России.

Эта компания в 2015 году выиграла конкурс на право добывать нефть на Гавриковском нефтегазовом месторождении — одном из трех крупнейших месторождений Ханты-Мансийского автономного округа РФ, запасы которого оценивались в более 40 миллионов тонн.

Теги:   Россия Оксана Марченко Виктор Медведчук

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