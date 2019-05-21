Жена главаря «ДНР» Пушилина показалась на публике с сумочкой Gucci стоимостью более 2700 евро — фото
У жены главаря пророссийской террористической организации «ДНР» Дениса Пушилина Ирины, которая вместе с мужем побывала на турнире ММА в Ростове, заметили сумочку из коллекции Gucci.
Об этом рассказал Восточный Вариант, опубликовав соответствующее фото.
Как сообщается, стоимость сумочки, которая находившейся на коленях у жены террориста, составляет 2790 евро.
Указанный снимок
сразу же вызвал бурю негодования среди жителей оккупированных районов, которые
отметили, что Пушилин выставляет на показ свою роскошную жизнь в то время, как у рядовых боевиков нет необходимых лекарств, а гражданское население
ощущают острую нехватку продуктов.