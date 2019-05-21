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Жена главаря «ДНР» Пушилина показалась на публике с сумочкой Gucci стоимостью более 2700 евро — фото

Вчера, 12:25
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Жена главаря «ДНР» Пушилина показалась на публике с сумочкой Gucci стоимостью более 2700 евро — фото - фото

v-variant.com.ua

Жителей оккупированных районов возмутила показная роскошь семьи Пушилина

У жены главаря пророссийской террористической организации «ДНР» Дениса Пушилина Ирины, которая вместе с мужем побывала на турнире ММА в Ростове, заметили сумочку из коллекции Gucci.

Об этом рассказал Восточный Вариант, опубликовав соответствующее фото.

Фото: v-variant.com.ua

Как сообщается, стоимость сумочки, которая находившейся на коленях у жены террориста, составляет 2790 евро.

Фото: v-variant.com.ua

Указанный снимок сразу же вызвал бурю негодования среди жителей оккупированных районов, которые отметили, что Пушилин выставляет на показ свою роскошную жизнь в то время, как у рядовых боевиков нет необходимых лекарств, а гражданское население ощущают острую нехватку продуктов.

Теги:   Gucci Денис Пушилин ДНР

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