Жена главаря «ДНР» Пушилина показалась на публике с сумочкой Gucci стоимостью более 2700 евро — фото Вчера, 12:25 1125 Цей матеріал також доступний українською v-variant.com.ua Жителей оккупированных районов возмутила показная роскошь семьи Пушилина v-variant.com.ua

У жены главаря пророссийской террористической организации «ДНР» Дениса Пушилина Ирины, которая вместе с мужем побывала на турнире ММА в Ростове, заметили сумочку из коллекции Gucci.

Об этом рассказал Восточный Вариант, опубликовав соответствующее фото.

Фото: v-variant.com.ua

Как сообщается, стоимость сумочки, которая находившейся на коленях у жены террориста, составляет 2790 евро.

Фото: v-variant.com.ua

Указанный снимок сразу же вызвал бурю негодования среди жителей оккупированных районов, которые отметили, что Пушилин выставляет на показ свою роскошную жизнь в то время, как у рядовых боевиков нет необходимых лекарств, а гражданское население ощущают острую нехватку продуктов.