Израильский Железный купол не подходит Украине — Зеленский 1 июня, 17:55 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский в среду, 1 июня, заявил, что в Украине построят современную схему противовоздушной обороны.

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Во время общения с украинскими детьми, которые временно находятся в Польше, и с учениками Дрогобычского лицея, главе государства задали вопрос, появится ли в Украине система ПРО по аналогии с Железным куполом в Израиле.



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"…Будет построена современная ПВО. Даже крепче, чем Железный купол… Система Израиля нам не подходит, потому что у нас Киевский регион — как все государство Израиль, а то и больше. Нам очень важно построить современную, универсальную схему ПВО", — ответил Зеленский.

1 июня канцлер Германии Олаф Шольц пообещал передать Украине современные системы ПВО IRIS-T, с помощью которых, по его словам, можно «защитить целый крупный город от российских воздушных атак».

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