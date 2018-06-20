Жебривского назначили на должность аудитора НАБУ с нарушением закона - активисты

Центр противодействия коррупции (ЦПК) заявил, что Павла Жебривского назначили на должность аудитора Национального антикоррупционного бюро по квоте президента с нарушением закона.

Активисты аргументировали свое заявление тем, у Жебривского нет опыта работы в правоохранительных или судебных органах за границей или в международных организациях, как того требует закон о Национальном антикоррупционном бюро.

Юрист ЦПК Елена Щербань заявила, что назначение аудитора НАБУ с нарушением закона может быть обжаловано в суде.

"Именно поэтому, если информация о наличии у него заграничного или международного опыта не будет подтверждено документами, мы пойдем с коллективным иском от антикоррупционных общественных организаций в суд", - добавила она.

19 июня президент Украины Петр Порошенко назначил экс-главу Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Жебривского аудитором НАБУ.

Жебривский заявил, что будет осуществлять оценку деятельности ведомства "беспристрастно, справедливо, безотносительно к политическим предпочтениям и подтекстов".

Что значит аудит НАБУ?

Согласно закону, уволить директора НАБУ можно только по результатам независимого аудита Бюро. Независимых внешних аудиторов трое - по одному от парламента, Кабмина и президента. Аудиторы должны будут проинспектировать деятельность НАБУ и выпустить отчет. Отрицательное заключение о работе НАБУ является достаточным для увольнения директора НАБУ Артема Сытника. При этом решение принимается большинством голосов аудиторов (достаточно два голоса против одного).

Аудитором НАБУ от Кабинета министров 26 мая 2017 был избран Михаил Буроменский - украинский юрист и общественный деятель, профессор, доктор юридических наук, член-корреспондент Национальной Академии правовых наук Украины.

От Верховной Рады аудитором НАБУ был избран 81-летний правозащитник Владимир Василенко.