Жебривский ушел в отставку с поста аудитора НАБУ Сегодня, 14:13 53 Цей матеріал також доступний українською Павел Жебривский

Аудитор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Павел Жебривский подал в отставку со своего поста.

По словам Жебривского, он не может эффективно работать на своем посту, так как парламент не принял законопроекты, необходимые для аудита Бюро.

"Бездеятельность - это не мое амплуа. 15.11.2018 года я направил заявление о сложении своих полномочий аудитора НАБУ в Администрацию Президента Украины и с сегодняшнего дня считаю себя свободным от этих обязанностей. Я возобновляю свое участие в политическом процессе, в том числе - для борьбы с коррупцией", - написал Жебривский в Facebook.

Жебривский был назначен на должность аудитора НАБУ указом президента Петра Порошенко 19 июня 2018 года. Бывший глава Донецкой военно-гражданской администрации считается соратником президента, против его назначения выступили активисты-антикоррупционеры.

Совет общественного контроля НАБУ также выразил обеспокоенность из-за назначения Жебривского на должность аудитора, отметив, что это не в полной мере соответствует закону.

Директор НАБУ Артем Сытник также отметил, что назначение Жебривского не отвечает критериям положений закона о НАБУ.

Что значит аудит НАБУ?

Согласно закону, уволить директора НАБУ можно только по результатам независимого аудита Бюро. Независимых внешних аудиторов трое - по одному от парламента, Кабмина и президента. Аудиторы должны будут проинспектировать деятельность НАБУ и выпустить отчет. Отрицательное заключение о работе НАБУ является достаточным для увольнения директора НАБУ Артема Сытника. При этом решение принимается большинством голосов аудиторов (достаточно два голоса против одного).

Аудитором НАБУ от Кабинета министров 26 мая 2017 был избран Михаил Буроменский - украинский юрист и общественный деятель, профессор, доктор юридических наук, член-корреспондент Национальной Академии правовых наук Украины.

От Верховной Рады аудитором НАБУ был избран 81-летний правозащитник Владимир Василенко.