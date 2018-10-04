Жебривский: Сытник сказал мне, что ожидает аудита НАБУ

Аудитор Национального антикоррупционного бюро Украины Павел Жебривский сообщил, что глава НАБУ Артем Сытник ожидает внешнего аудита его ведомства.

"Вчера я впервые услышал из уст Сытника, что он как раз ожидает внешнего аудита, как раз только по результатам внешнего аудита может быть принято решение о его профессиональной пригодности и дальнейшем пребывании на этой должности", - сказал он в эфире Радио НВ.

Жебривский также добавил, что "какие-то намеки на нормальность" есть, не уточнив, что именно имеет в виду.

Напомним, ранее на президента Украины Петра Порошенко подали в суд за незаконное назначение бывшего главы Донецкой ОВГА Павла Жебривского на должность аудитора НАБУ. Соответствующий иск подали Центр противодействия коррупции, Transparency International Украина и Автомайдан.

Как сообщили в организациях, причиной стало отсутствие у Жебривского опыта работы в правоохранительных или судебных органах за границей, или в международных организациях, как того требует закон.

Согласно закону, уволить директора НАБУ можно только по результатам независимого аудита Бюро. Независимых внешних аудиторов трое - по одному от парламента, Кабмина и президента. Аудиторы должны будут проинспектировать деятельность НАБУ и выпустить отчет. Отрицательное заключение о работе НАБУ является достаточным для увольнения директора НАБУ Артема Сытника. При этом решение принимается большинством голосов аудиторов (достаточно два голоса против одного).