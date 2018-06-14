Жебривский рассказал, чем будет заниматься после отставки

Жебривский рассказал о своих проектах в Донецкой области

Павел Жебривский рассказал, чем займется после отставки с должности главы Донецкой областной военно-гражданской администрации.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Краматорске, которую транслировал телеканал 112 Украина.

"Есть три проекта, которыми я буду заниматься обязательно. Первый вопрос – это Военный лицей имени Ивана Сирко. Я думаю, что совместно с президентом мы вручим преемнику проектно-сметную документацию… и в Краматорске появится военный лицей… Второй вопрос – это вопрос олимпийской базы в Святогорске… Третий проект – это Перлина Донеччины. Это на сегодняшний день украинско-донецкий Артек", - отметил он.

По словам Жебривского, Донецкая область за пять месяцев имеет перевыполнение доходной части бюджета на 300 миллионов гривен.

11 июня глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский объявил о своей отставке с должности главы Донецкой областной военно-гражданской администрации.

13 июня Кабинет министров удовлетворил заявление об отставке Жебривского, после чего президент Петр Порошенко подписал указ о его увольнении.

Стоит отметить, что в день официального увольнения Жебривский был награжден орденом Ярослава Мудрого.

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