14 июня 2018, четверг

Жебривский предложил Порошенко две кандидатуры на пост губернатора Донецкой области

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Жебривского наградили орденом Ярослава Мудрого в день официальной отставки
Фото: Павел Жебривский via Facebook

Жебривского наградили орденом Ярослава Мудрого в день официальной отставки

Бывший глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский предложил президенту Петру Порошенко две кандидатуры на вакантную должность.

Об этом он сообщил во время пресс-конференции в Краматорске, пишут местные СМИ.

"Я предоставил президенту две достойных кандидатуры", - сказал Жебривский.

Он подчеркнул, что главной задачей нового губернатора области будет развитие Украины в регионе.

"Я хочу, чтобы он создавал здесь Украину", - резюмировал Жебривский.

11 июня глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский объявил о своей отставке с должности.

13 июня Кабинет министров удовлетворил заявление об отставке Жебривского, после чего президент Петр Порошенко подписал указ о его увольнении.

В день официального увольнения Жебривский был награжден орденом Ярослава Мудрого. 

На прощальной пресс-конференции он рассказал, чем будет заниматься после отставки.

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