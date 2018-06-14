Жебривский предложил Порошенко две кандидатуры на пост губернатора Донецкой области

Бывший глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский предложил президенту Петру Порошенко две кандидатуры на вакантную должность.
Об этом он сообщил во время пресс-конференции в Краматорске, пишут местные СМИ.
"Я предоставил президенту две достойных кандидатуры", - сказал Жебривский.
Он подчеркнул, что главной задачей нового губернатора области будет развитие Украины в регионе.
"Я хочу, чтобы он создавал здесь Украину", - резюмировал Жебривский.
11 июня глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский объявил о своей отставке с должности.
13 июня Кабинет министров удовлетворил заявление об отставке Жебривского, после чего президент Петр Порошенко подписал указ о его увольнении.
В день официального увольнения Жебривский был награжден орденом Ярослава Мудрого.
На прощальной пресс-конференции он рассказал, чем будет заниматься после отставки.
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