Жебривский объяснил причину своего ухода с поста аудитора НАБУ Сегодня, 13:32 155 Цей матеріал також доступний українською Жебривский объяснил причины своей отставки

Экс-аудитор Национального антикоррупционного бюро Павел Жебривский объяснил свою отставку затягиванием Верховной Радой принятия поданных изменений к закону о НАБУ.

"Мы втроем собрались - [я], Василенко и Буроменский [аудиторы от Кабмина и Верховной Рады, - Ред.], подготовили изменения к закону о НАБУ и до конца июня передали их в три инстанции: Администрацию президента, Кабинет министров и Верховную Раду <...> Начался сентябрь, сессионная неделя, - никто не собирается ничего принимать, октябрь проходит <...> Уже поняли, что даже если будут внесены изменения, то в лучшем случае где-то в феврале", - отметил он в эфире Радио НВ.

По словам Жебривского, если бы изменения к закону о НАБУ были приняты в феврале 2019 года, на проведение аудита Бюро ему оставалось бы несколько месяцев, что не позволило бы совершить "квалифицированный аудит".

Экс-аудитор также отметил, что "было бы не совсем правдой" сказать то, что он хотел получить эту должность.

"После заявления об отставке никаких контактов с Администрацией президента у меня не было", - добавил он.

Напомним, 19 декабря стало известно, что аудитор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Павел Жебривский подал в отставку со своего поста.

Жебривский был назначен на должность аудитора НАБУ указом президента Петра Порошенко 19 июня 2018 года. Бывший глава Донецкой военно-гражданской администрации считается соратником президента, против его назначения выступили активисты-антикоррупционеры.

Совет общественного контроля НАБУ также выразил обеспокоенность из-за назначения Жебривского на должность аудитора, отметив, что это не в полной мере соответствует закону.

Директор НАБУ Артем Сытник также отметил, что назначение Жебривского не отвечает критериям положений закона о НАБУ.

Что значит аудит НАБУ?

Согласно закону, уволить директора НАБУ можно только по результатам независимого аудита Бюро. Независимых внешних аудиторов трое - по одному от парламента, Кабмина и президента. Аудиторы должны будут проинспектировать деятельность НАБУ и выпустить отчет. Отрицательное заключение о работе НАБУ является достаточным для увольнения директора НАБУ Артема Сытника. При этом решение принимается большинством голосов аудиторов (достаточно два голоса против одного).

Аудитором НАБУ от Кабинета министров 26 мая 2017 был избран Михаил Буроменский - украинский юрист и общественный деятель, профессор, доктор юридических наук, член-корреспондент Национальной Академии правовых наук Украины.

От Верховной Рады аудитором НАБУ был избран 81-летний правозащитник Владимир Василенко.