04 октября 2018, четверг

Жебривский будет рекомендовать Раде предоставить НАБУ право вести прослушку

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Аудитор НАБУ Павел Жебривский
Фото: Наталья Кравчук / НВ

Аудитор НАБУ Павел Жебривский

Аудитор Национального антикоррупционного бюро Украины Павел Жебривский будет рекомендовать Верховной Раде предоставить НАБУ право самостоятельно вести прослушку.

Об этом он сообщил в эфире Радио НВ.

"Одной из наших рекомендаций будет предоставить право автономного проведения прослушки Национальному антикоррупционному бюро Украины. Я, как аудитор, буду это рекомендовать. Если правоохранительные органы будут - в хорошем смысле этого слова - конкурировать между собой, тогда не будет [взаимной] связанности", - сказал аудитор.

Напомним, ранее Павел Жебривский сообщил, что глава НАБУ Артем Сытник ожидает внешнего аудита его ведомства. 

Стоит отметить, что ранее на президента Украины Петра Порошенко подали в суд за незаконное назначение бывшего главы Донецкой ОВГА Павла Жебривского на должность аудитора НАБУ. Соответствующий иск подали Центр противодействия коррупции, Transparency International Украина и Автомайдан. 

Как сообщили в организациях, причиной стало отсутствие у Жебривского опыта работы в правоохранительных или судебных органах за границей, или в международных организациях, как того требует закон.

Согласно закону, уволить директора НАБУ можно только по результатам независимого аудита Бюро. Независимых внешних аудиторов трое - по одному от парламента, Кабмина и президента. Аудиторы должны будут проинспектировать деятельность НАБУ и выпустить отчет. Отрицательное заключение о работе НАБУ является достаточным для увольнения директора НАБУ Артема Сытника. При этом решение принимается большинством голосов аудиторов (достаточно два голоса против одного).

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