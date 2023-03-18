Зерновое соглашение продлено еще на 120 дней
Танкер с зерном (Фото:Александр Кубраков/Facebook)
Вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков сообщил о продлении «зерновой инициативы» еще на 120 дней.
Об этом он сообщил на своей Facebook-странице.
По его словам, продление соглашения на четыре месяца является результатом совместных усилий Украины, Турции, генсека ООН Антониу Гуттереша, а также других стран-партнеров.
«Это означает, что Украина продолжает экспортировать через три морских глубоководных порта свою агропродукцию. В частности, с 1 августа и по сей день 25 миллионов тонн мы отправили на нужды мира», — отметил украинский министр.
Он подчеркнул, что сейчас главным вызовом является ускорение инспекционных проверок в Турции, которые позволят миру получить еще больше украинской агропродукции.
«Также продолжаем работу над присоединением к зерновой инициативе портов Николаевщины и расширение номенклатуры грузов. Возможность экспортировать больше позволит снять инфляционные риски, а следовательно и социальное напряжение во многих странах мира», — добавил Кубраков.
Также продление действия зернового соглашения подтвердил президент Турции Реджеп Эрдоган, сообщает издание АА.
Ранее Россия заявляла, что продление зернового соглашения возможно только на 60 дней, а дальнейшая позиция будет определяться в зависимости от реального прогресса нормализации российского сельскохозяйственного экспорта.