Зеленский провел совещание по экспорту зерна. Участвовали Буданов, Малюк и Залужный 11 августа, 17:57 Владимир Зеленский (Фото:president.gov.ua)

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 11 августа, провел совещание по альтернативным маршрутам экспорта зерна — на нем присутствовали в том числе руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

В вечернем обращении глава государства рассказал, что в совещании также участвовали командующий Военно-морскими силами Алексей Неижпапа, глава СБУ Василий Малюк и руководство Министерства инфраструктуры. Участники совещания обсуждали альтернативы по экспорту зерна через транзитные коридоры.



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«Делаем все возможное, чтобы Украина и далее была гарантом продовольственной безопасности, а наши люди имели доступ к мировым рынкам», — сказал он.

11 августа Зеленский провел заседание СНБО, во время которого Валерию Залужному поручили уволить всех областных военкомов и заменить их боевыми офицерами после проверок СБУ. Зеленский также анонсировал решения касательно работы системы военно-врачебных комиссий.

Срыв зернового соглашения: что известно

17 июля в Кремле заявили об остановке действия «зерновой сделки», заключенной при посредничестве ООН и Турции в июле прошлого года, которая позволила разблокировать три украинских порта для экспорта продовольствия.



Также Россия объявила об отзыве «гарантий безопасности» судоходства в рамках Черноморской зерновой инициативы.



Украина предложила Турции и ООН продолжить работу «зернового коридора» без РФ, в Кремле в ответ разразились угрозами.

19 июля Россия заявила, что будет считать «военными целями» все морские суда, которые направляются в украинские порты.

Минобороны Украины в ответ предупредило, что будет считать все суда, которые направляются в российские порты в Черном море, а также в порты на временно оккупированных территориях, «перевозящими грузы военного назначения со всеми соответствующими рисками».

Россия начала наносить массированные удары по портовой и зерновой инфраструктуре Украины, атакуя Одессу, Николаев и другие портовые города. В результате обстрелов разрушениям подверглась гражданская инфраструктура, есть погибшие мирные жители.



Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия готова «рассмотреть возможность» возвращения к «зерновой сделке», если условия страны-агрессора выполнят. Агрессор хочет вывести свое продовольствие на мировые рынки, а также, как пишет агентство Reuters, восстановить связь Россельхозбанка с международной платежной системой SWIFT.



В начале августа стало известно, что глава кремлевского режима может приехать в Турцию после переговоров с Эрдоганом.



Поздно вечером 4 августа надводный дрон атаковал вблизи незаконно построенного оккупантами Крымского моста российский танкер Сиг, который транспортировал топливо для войск РФ.

Утром 4 августа ударный беспилотник нанес серьезные повреждения большому десантному кораблю страны-агрессора Оленегорский горняк возле порта Новороссийск в Краснодарском крае.