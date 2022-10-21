Россия искусственно создала очередь из более 150 судов, которые экспортируют украинское зерно — Зеленский 21 октября, 23:33 Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в пятницу, 21 октября, заявил, что страна-агрессор Россия искусственно создала очередь из 150 кораблей, которые должны экспортировать украинскую агропродукцию.

По словам главы государства, в очереди находятся больше 150 судов, и она возникла только из-за того, что «Россия сознательно задерживает прохождение судов».



«В эти недели становится все более напряженной ситуация вокруг экспортной зерновой инициативы. Враг делает все, чтобы притормозить наш экспорт продовольствия. Считаю, что этими действиями Россия абсолютно сознательно разжигает продовольственный кризис, чтобы он стал таким же острым, как в первой половине этого года», — сказал Зеленский.

Видео дня

Он добавил, что из-за действий России экспорт продовольствия из Украины задерживается в Египет, Тунис, Алжир, Марокко, Ливан, Ирак, Китай, Бангладеш, Индонезию и другие страны. По данным Украины, за время работы зернового коридора из-за российских действий недоэкспортировано около 3 млн тонн продовольствия.

22 июля в Стамбуле Украина, Турция и ООН подписали соглашение о разблокировании украинских портов Одесса, Черноморск и Южный для вывоза украинского зерна. Зеркальное соглашение с Турцией и ООН также подписала страна-агрессор Россия.

Для реализации соглашения в Турции создали координационный центр и инспекционные группы из представителей всех сторон, проверяющие грузы и персонал.

Отравление Абрамовича. Ответ Ирану. Срыв зерновой сделки. Честная приватизация – Рустем Умеров https://www.youtube.com/embed/ehoy8cYw0mo