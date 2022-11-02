Зеленский отметил «разительные изменения» в политике России 2 ноября, 23:04 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в среду, 2 ноября, отметил, что страна-агрессор Россия теперь требует «гарантий безопасности» от Украины.

Глава государства приветствовал возобновление работы «зернового соглашения» и сказал, что российский шантаж ни к чему не привел, в том числе благодаря реакции ООН и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.



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"…Сегодня в Кремле рассказывают, что они требовали «гарантий безопасности» от Украины. Стоит на мгновение остановиться, чтобы обдумать такие их заявления. 252 дня назад Россия требовала «гарантий безопасности» от США. После восьми месяцев российской «специальной операции» в Кремле требуют гарантий безопасности от Украины", — сказал президент.

По мнению Зеленского, это демонстрирует «разительные изменения» и то, какое поражение потерпела российская агрессия.

«Вместе мы обеспечим поражение государства-террориста и его наказание за террор. И гарантируем, что вся Украина есть и будет свободной», — подчеркнул он.

2 ноября страна-агрессор заявила, что возобновляет участие в соглашении об экспорте зерна из Украины через порты в Черном море. В минобороны РФ утверждают, что получили «гарантии» от Украины. Перед этим Россия распростораняла фейк о том, что Украина якобы могла атаковать российские корабли в оккупированном Севастополе, используя маршрут «зернового коридора».

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