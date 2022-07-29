«Ждем сигнал от партнеров». Зеленский прибыл в Одесскую область, где должно заработать «зерновое соглашение»

29 июля, 13:24
Зеленский находится в Одессе с рабочим визитом (Фото:ОПУ)

Зеленский находится в Одессе с рабочим визитом (Фото:ОПУ)

Днем в пятницу, 29 июля, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Одесскую область, где должно заработать «зерновое соглашение» по экспорту украинского продовольствия.

«Мы готовы к экспорту украинского зерна. Ждем сигналов от наших партнеров о начале транспортировки», — отметил он в своем Telegram.

Зеленский добавил, что для Украины важно оставаться гарантом мировой продовольственной безопасности.

Видео дня

«Пока кто-то, блокируя Черное море, уносит жизни у других государств, мы даем им возможность выжить», — резюмировал президент.

Во время своего визита он также встретился с послами стран G7, которые также находятся в регионе.

В Офисе главы украинского государства добавили, что Зеленский ознакомился с погрузкой украинского зерна на судно-зерновоз для дальнейшего экспорта.

Загрузка произошла в Морском торговом порту Черноморск.

«Первый корабль загружается с начала войны. Это турецкое судно. Это свидетельствует о том, что порт заработал», — отметил Зеленский.

https://twitter.com/APUkraine/status/1552968068632137729

Президент подчеркнул, что экспорт зерна начнется с отправки нескольких кораблей, которые были загружены, но не смогли отправиться в рейс из-за начала войны.

«Наша сторона полностью готова. Все сигналы мы передали партнерам — ООН и Турции, и наши военные гарантируют ситуацию с безопасностью. Министр инфраструктуры находится на прямой связи с турецкой стороной и ООН, ждем от них сигнала, когда можно начинать», — резюмировал он.

Читайте также:
Константин Елисеев
Константин Елисеев
Главная угроза. Какую проблему не решает «зерновое соглашение»

Накануне в Министерстве инфраструктуры сообщили, что морские порты Черноморск, Одесса и Южный начали готовиться к погрузке и отправке зерна. В ООН заявили, что первое судно с украинским зерном может выйти из черноморского порта в рамках соглашения об экспорте уже 29 июля.

23 июля, менее чем через сутки после подписания соглашения о разблокировке экспорта украинского зерна через черноморские порты, российские оккупанты атаковали Одесский морской порт ракетами.

В порту было зерно, которое готовили на экспорт. В ОК Юг сообщили, что ракета РФ не попала в зернохранилище, но попала в насосную станцию. В МИД Украины назвали обстрел Россией порта в Одессе «плевком Путина в лицо Антониу Гутеррешу и Реджепу Эрдогану».

Подписанное в Стамбуле соглашение касается экспорта из украинских портов Одесса, Черноморск и Южный. Контроль портов останется за украинской стороной; никакие суда кроме тех, которые будут обеспечивать экспорт зерна и связанной продукции, не смогут войти в порты.

https://www.youtube.com/watch?v=RZsOq70ACOM&feature=emb_title

В Турции будут созданы инспекционные группы из представителей всех сторон, которые будут проверять грузы и персонал. Инспекцию будут проводить только в гаванях, на входе и выходе из Турецкого пролива.

В Мининфраструктуры заявили, что три разблокированных черноморских порта Украины смогут экспортировать каждый месяц около 3 млн тонн агропродукции. Соглашение рассчитано на 120 дней и может быть продлено на такой же срок.

Редактор: Татьяна Габедава

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Одесса Зерно Владимир Зеленский

Эксклюзивы НВ

Павел Климкин
Экс-министр иностранных дел Украины
Российская империя распадается. Какие процессы свидетельствуют об этом?

В Праге прошел форум Свободных народов России. По итогам первого дня участники приняли Декларацию о деколонизации России

29 июля, 14:11
Мнения
Сергей Фурса
Колумнист, инвестиционный банкир
После 40 жизнь только начинается

На внутреннем валютном рынке украинцам предстоит выяснить, есть ли жизнь после 40. После 40 гривен за доллар

29 июля, 13:09
Мнения
Дариус Фору: «Давайте проведем мысленный эксперимент» (Фото:ridofranz/Depositphotos)
Это очень важный вопрос. Что бы вы делали, если бы были богаты?
Дариус Фору
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X