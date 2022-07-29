«Ждем сигнал от партнеров». Зеленский прибыл в Одесскую область, где должно заработать «зерновое соглашение» 29 июля, 13:24 Зеленский находится в Одессе с рабочим визитом (Фото:ОПУ)

Днем в пятницу, 29 июля, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Одесскую область, где должно заработать «зерновое соглашение» по экспорту украинского продовольствия.

«Мы готовы к экспорту украинского зерна. Ждем сигналов от наших партнеров о начале транспортировки», — отметил он в своем Telegram.

Зеленский добавил, что для Украины важно оставаться гарантом мировой продовольственной безопасности.

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«Пока кто-то, блокируя Черное море, уносит жизни у других государств, мы даем им возможность выжить», — резюмировал президент.

Во время своего визита он также встретился с послами стран G7, которые также находятся в регионе.

В Офисе главы украинского государства добавили, что Зеленский ознакомился с погрузкой украинского зерна на судно-зерновоз для дальнейшего экспорта.

Загрузка произошла в Морском торговом порту Черноморск.

«Первый корабль загружается с начала войны. Это турецкое судно. Это свидетельствует о том, что порт заработал», — отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что экспорт зерна начнется с отправки нескольких кораблей, которые были загружены, но не смогли отправиться в рейс из-за начала войны.

«Наша сторона полностью готова. Все сигналы мы передали партнерам — ООН и Турции, и наши военные гарантируют ситуацию с безопасностью. Министр инфраструктуры находится на прямой связи с турецкой стороной и ООН, ждем от них сигнала, когда можно начинать», — резюмировал он.

Накануне в Министерстве инфраструктуры сообщили, что морские порты Черноморск, Одесса и Южный начали готовиться к погрузке и отправке зерна. В ООН заявили, что первое судно с украинским зерном может выйти из черноморского порта в рамках соглашения об экспорте уже 29 июля.

23 июля, менее чем через сутки после подписания соглашения о разблокировке экспорта украинского зерна через черноморские порты, российские оккупанты атаковали Одесский морской порт ракетами.



В порту было зерно, которое готовили на экспорт. В ОК Юг сообщили, что ракета РФ не попала в зернохранилище, но попала в насосную станцию. В МИД Украины назвали обстрел Россией порта в Одессе «плевком Путина в лицо Антониу Гутеррешу и Реджепу Эрдогану».



Подписанное в Стамбуле соглашение касается экспорта из украинских портов Одесса, Черноморск и Южный. Контроль портов останется за украинской стороной; никакие суда кроме тех, которые будут обеспечивать экспорт зерна и связанной продукции, не смогут войти в порты.



В Турции будут созданы инспекционные группы из представителей всех сторон, которые будут проверять грузы и персонал. Инспекцию будут проводить только в гаванях, на входе и выходе из Турецкого пролива.



В Мининфраструктуры заявили, что три разблокированных черноморских порта Украины смогут экспортировать каждый месяц около 3 млн тонн агропродукции. Соглашение рассчитано на 120 дней и может быть продлено на такой же срок.

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