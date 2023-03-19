«Мы ориентируемся на 120 дней»: в Минагрополитики рассказали детали о сроке продления зернового соглашения 19 марта, 19:07 Николай Сольский (Фото:Министерство аграрной политики и продовольствия Украины / Facebook)

Действие зернового соглашения было продлено на 120 дней, и Украина ориентируется именно на этот отрезок времени, сказал министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский в эфире телемарафона.

«У нас и в первый раз соглашение было подписано на 120 дней. И по условиям его продления предусмотрено, что оно продлевается на 120 дней. Второй раз его срок был продлен на 120 дней. И сейчас мы ориентируемся на 120 дней», — сказал министр.



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Он отметил, что соответствующие заявления сделали и партнеры Украины, с которыми подписаны соглашения о продолжении функционирования зернового коридора.

«Это Турция и ООН. Время от времени мы слышим другие заявления России о „жестах доброй воли“. Поэтому прошу всех ориентироваться на заявления украинской власти, ее союзников и ООН», — рассказал Сольский.

Также министр добавил, что со стороны россиян были попытки шантажа, которые, он уверен, будут продолжаться.

«Разного рода были заявления, попытки. О некоторых они публично объявляли. Были попытки выторговать условия со снятием определенных санкций, в том числе в определенных видах удобрений, касательно транзита, перевозки этих удобрений. Также — касательно условий, связанных с расчетом за их зерновые. Это публичная часть этих заявлений. Очевидно, у них были желания не только на этот счет», — сказал чиновник.

Зерновое соглашение было заключено в Стамбуле 22 июля 2022 года. При участии ООН, Украины, Турции и России состоялось подписание двух документов по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного), а также по снятию барьеров на экспорт российского продовольствия и удобрений. В ноябре соглашение продлили на 120 дней — до 18 марта 2023 года.

18 марта вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков сообщил о продлении соглашения еще на такой же срок.

Россия заявляла, что продление зернового соглашения возможно только на 60 дней, а дальнейшая позиция будет определяться в зависимости от «прогресса по нормализации российского сельскохозяйственного экспорта».

Пресс-служба Организации Объединенных Наций подтвердила продление договора, но не назвала срок, который был согласован.

