«Так Россия себя еще не опускала». Как действия России в отношении зернового соглашения обернулись «мыльным пузырем» — интервью с Мартыненко 5 ноября, 10:06 Эксклюзив НВ Российский диктатор Владимир Путин во время встречи с историками и церковниками в так называемый День народного единства, 4 ноября 2022 года (Фото:Sputnik/Grigory Sysoyev/Pool via REUTERS)

Александр Мартыненко, директор информационного агентства Интерфакс-Украина, в интервью Радио НВ рассказал, как месть российского руководства за атаку на базу в оккупированном Севастополе превратилась всего лишь в «мыльный пузырь».

— Я, вероятно, начну с зернового соглашения. На этой неделе произошло так много, такой водоворот событий. <...> У меня вопрос, а что заставило Путина сдать назад и заявить, что они все-таки остаются в зерновом соглашении?

Видео дня

— Здесь главный вопрос даже не то, что заставило сдать назад, а что заставило вообще, и почему, собственно, они объявили о приостановлении. Потому что если просчитать, было несколько шагов вперед, что доказывает: никто там уже ничего не считает, а просто принимают решения, исходя из каких-то временных соображений, или кому-то в голову пришло и так далее.

Мы прекрасно понимаем, что если вы принимаете это решение, кстати, на время расследования нападения на севастопольскую базу, которое, я так понимаю, еще не закончилось, или, может, оно давно уже закончилось, просто мы еще не знаем чем, так вот просто дальше нужно было подумать: хорошо, а если все Турция, ООН и Украина будут продолжать направлять эти корабли, что с ними делать? Топить их? Или брать на их абордаж? Или еще что-нибудь? Я так понимаю, что никто просто не подумал об этом.

А потом, когда стало ясно, что несмотря на все эти решения об остановках, все остальное, караваны все равно пойдут так или иначе, турецкие корабли это будут или другие корабли, это не имеет значения, они пойдут, и просто Москва встала перед фактом, что они идут, нужно находить какое-то решение, которое их так сильно не было бы по их, так сказать, авторитету. Но такого решения не было. Поэтому пришлось просто придумать какие-то гарантии безопасности дежурные, какую-то обязанность Украины, которой не существует в природе.

И таким образом объяснить людям что произошло. Людям все равно, я имею в виду граждан России. Я вам скажу, я думаю, что в русских элитах и в руководстве России это, конечно, вызвало, я так понимаю, возмущение, потому что так опустить себя.

Сначала принимать одно решение, через три дня другое, при чем противоположное, я думаю, что все поняли, что никакого, еще раз говорю, элементарного анализа даже перед тем, как объявлять о том или ином решении, нет. Все делается на ходу, все делается бегом, несмотря на то, чем то или иное решение закончится.

— Чтобы подытожить: Путин уже настолько поднял ставки, что следующим шагом он должен просто обстреливать эти корабли, по его логике, но он себе не мог этого позволить, и поэтому пришлось просто что-то придумывать о гарантиях безопасности?

— Да. Я так понимаю, что топить зерновые корабли, я думаю, что уже даже люди с отсутствием мозгов понимали, что это просто невозможно, потому что это просто для всего мира очередной сигнал, свидетельствующий о неадекватности. Потому, конечно, что с ними делать? Единственное, что я боялся, что они там какую-нибудь мину подбросят на фарватеры и скажут, что это украинская мина.