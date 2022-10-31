«Сейчас россиян никто не спрашивает». Зерновое соглашение продолжило работать — посол в Турции

31 октября, 19:53
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Грузовое судно ожидает проверки для захода в пролив Босфор, 31 октября 2022 года (Фото:REUTERS/Umit Bektas)

Грузовое судно ожидает проверки для захода в пролив Босфор, 31 октября 2022 года (Фото:REUTERS/Umit Bektas)

Посол Украины в Турции Василий Боднар рассказал, что зерновое соглашение продолжает работать, несмотря на объявления страны-агрессора России о его «приостановлении».

В эфире телемарафона в понедельник, 31 октября, посол напомнил, что соглашение подписали Украина, Турция и ООН с одной стороны и Россия, ООН и Турция с другой.

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«Принято „соломоново решение“, когда инспекцию судов проводят только посредники — Турция и ООН… Традиционно согласие на прохождение судов давали четыре стороны… Сейчас два посредника предложили, что осмотр будут проводить они. Мы согласились с таким подходом, россиян проинформировали. Сейчас их никто не спрашивает, пробуют с ними говорить о том, чтобы вернуть их за стол переговоров», — рассказал он.

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По словам дипломата, с конца сентября страна-террорист фактически тормозила, а затем блокировала проверку судов, и сейчас проверки ожидают больше 170 кораблей. Боднар сказал, что РФ надеется получить выгоду от блокировки и попробовать наладить диалог для достижения своих целей. Он также предположил, что Кремль собирается «выторговывать» вывоз зерна и минудобрений из России.

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Как уточнил посол, есть угроза того, что Россия примет меры, чтобы остановить или помешать проходу судов, и это будет прямым нарушением соглашения «с соответствующими последствиями».

Вечером 31 октября в министерстве обороны России заявили, что «приостанавливают» движение судов по «зерновому коридору».

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29 октября Россия заявила, что приостанавливает участие в «зерновой сделке». Причиной решения россияне назвали взрывы в оккупированном Севастополе утром 29 октября, в которых Кремль обвиняет Украину и Британию.

Волонтерское сообщество GeoConfirmed установило, что в беспилотники поразили как минимум три корабля Черноморского флота РФ в Севастополе, в том числе флагман Адмирал Макаров. Официального подтверждения уничтожения российских кораблей в Севастополе нет.

Киев называет выход Москвы из «зерновой инициативы» «продовольственным шантажом» и подчеркивает, что Россия выходит из соглашения под фальшивым предлогом.

https://www.youtube.com/embed/LdTj02uu-Cs
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Турция ООН Черное море Зерно Украина-Турция экспорт агропродукции Война России против Украины экспорт зерна зерновое соглашение

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