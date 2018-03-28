Зеркаль: Венгрия не будет снимать свои претензии к Украине

Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль считает, что Венгрия не будет снимать ряд своих претензий к Украине.

Об этом она заявила в эфире Радио НВ.

"Венгрия не будет снимать свои претензии. Насколько я понимаю, они будут поднимать свои претензии, и я не ожидаю, что они прекратят провоцировать и все время использовать все возможные рычаги для продолжения спекуляций", — отметила замминистра.

Также Зеркаль сообщила, что несмотря на это, сейчас в отношениях венгерской общины и Министерства образования и науки Украины есть взаимопонимание.

Напомним, что в ночь на 4 февраля неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в окно здания Закарпатского союза венгров, расположенного на Православной набережной в Ужгороде. В результате было повреждено первое внешнее окно и обгорела рама.

Инцидент произошел за два дня до официального визита на Закарпатье верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств Ламберто Заньера. После этого Министерство иностранных дел Венгрии призвало ввести наблюдательную миссию ОБСЕ на территории Закарпатья.

Позже посол Венгрии Эрно Кешкень заявил о возможности выдавать жителям Закарпатской области венгерские паспорта и создать венгерскую автономию.

Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что он превысил свои полномочия.

Также в Будапеште продолжают настаивать на "притеснениях" прав национальных меньшинств в Украине из-за образовательной реформы.

В свою очередь Киев считает, что Венгрия манипулирует в своих заявлениях с требованием отложить закон Украины об образовании до 2023 года.