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Зеркаль: У меня нет никаких отношений с Андреем Богданом

Сегодня, 18:43
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Зеркаль: У меня нет никаких отношений с Андреем Богданом - фото

Lana Zerkal/Facebook

Елена Зеркаль

Заместитель главы МИД Елена Зеркаль заявила, что не имеет отношений с главой Администрации президента Андреем Богданом.

Об этом она заявила в эфире Радио НВ.

«Я являюсь заместителем министра иностранных дел, курирующим вопросы европейской интеграции, защиты интересов государства в международных судебных инстанциях, переговорами газовыми, торговыми. То есть у меня есть направление работы, которым я занимаюсь», – отметила Зеркаль.

По ее словам, Министерство иностранных дел работает вместе с президентом во внедрении внешней политики.

«Мы будем сотрудничать с президентом Украины. Президент Украины формирует внешнюю политику, поэтому основная наша задача – помогать ему в этом», – отметила Зеркаль.

Напомним, Елена Зеркаль отказалась от должности заместителя главы Администрации президента.

21 мая президент Владимир Зеленский своим указом назначил Андрея Богдана главой Администрации президента.

Теги:   Администрация президента Украины Владимир Зеленский Андрей Богдан Елена Зеркаль Радио НВ

Спецтема   Эксклюзивы НВ Зеленский — новый президент

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