Зеркаль: У меня нет никаких отношений с Андреем Богданом Сегодня, 18:43 1065 Цей матеріал також доступний українською Lana Zerkal/Facebook Елена Зеркаль Lana Zerkal/Facebook

Заместитель главы МИД Елена Зеркаль заявила, что не имеет отношений с главой Администрации президента Андреем Богданом.

Об этом она заявила в эфире Радио НВ.

«Я являюсь заместителем министра иностранных дел, курирующим вопросы европейской интеграции, защиты интересов государства в международных судебных инстанциях, переговорами газовыми, торговыми. То есть у меня есть направление работы, которым я занимаюсь», – отметила Зеркаль.

По ее словам, Министерство иностранных дел работает вместе с президентом во внедрении внешней политики.

«Мы будем сотрудничать с президентом Украины. Президент Украины формирует внешнюю политику, поэтому основная наша задача – помогать ему в этом», – отметила Зеркаль.

Напомним, Елена Зеркаль отказалась от должности заместителя главы Администрации президента.

21 мая президент Владимир Зеленский своим указом назначил Андрея Богдана главой Администрации президента.