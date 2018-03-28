Зеркаль: Договор о дружбе с Россией должен быть расторгнут

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Елена Зеркаль

Елена Зеркаль

Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль считает необходимым расторгнуть Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Российской Федерацией и Украиной из-за грубого нарушения Россией его основных положений.

Об этом она заявила в эфире Радио НВ.

Зеркаль отметила, что последним "брутальным" нарушением было проведение выборов президента РФ в оккупированном Крыму. Также она считает, что в новых реалиях отношений с Россией Украина должна прийти к заключению подобного договора нового формата для разрешения споров между странами.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной был заключен в 1997 году. Это основополагающий документ украинско-российских отношений, который предусматривает стратегическое партнерство "на основе принципов взаимного уважения, суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой, включая экономические и другие способы давления".

Напомним, что Украина должна определиться до конца октября насчет продления действия данного договора.

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