Представитель Зеленского Герус назвал условие, при котором пойдет волонтером подметать Крещатик 28 июня 2019, 21:15 Цей матеріал також доступний українською

Представитель президента в Кабинете Министров Андрей Герус пообещал сложить депутатский мандат, если партия Слуга народа вдвое не снизит «зеленый тариф».

Об этом он написал на своем Facebook.

«Обещаю: если фракция Слуга народа будет иметь не менее 200 депутатов и если мы до конца следующего года в ходе конкурентных аукционов не снизим зеленый тариф на солнце в 2 раза, то я сдам мандат (если буду иметь) и месяц на волонтерских началах буду подметать Крещатик», — заявил он.

По его словам, «зеленый» тариф будет не выше 0,075 евро за кВт-час.

Напомним, Верховная Рада запретила домашним солнечным электростанциям на земле получать «зеленый» тариф.