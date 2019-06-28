Представитель Зеленского Герус назвал условие, при котором пойдет волонтером подметать Крещатик

28 июня 2019, 21:15
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Представитель президента в Кабинете Министров Андрей Герус пообещал сложить депутатский мандат, если партия Слуга народа вдвое не снизит «зеленый тариф».

Об этом он написал на своем Facebook.

«Обещаю: если фракция Слуга народа будет иметь не менее 200 депутатов и если мы до конца следующего года в ходе конкурентных аукционов не снизим зеленый тариф на солнце в 2 раза, то я сдам мандат (если буду иметь) и месяц на волонтерских началах буду подметать Крещатик», — заявил он.

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По его словам, «зеленый» тариф будет не выше 0,075 евро за кВт-час.

Напомним, Верховная Рада запретила домашним солнечным электростанциям на земле получать «зеленый» тариф.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Зеленый тариф партия Слуга народа Андрей Герус

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