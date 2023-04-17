Зеленский собрал Ставку. Обсудили наращивание Украиной своего производства ракет и боеприпасов 17 апреля, 14:39 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего в понедельник, 17 апреля.

Об этом говорится на сайте главы государства.

Участники встречи заслушали информацию об оперативной обстановке на передовой. Командующие оперативно-стратегическими группировками войск Хортица, Таврия, Одесса, Север доложили о ходе боевых действий на своих участках фронта, а разведка — о возможных действиях России в ближайшее время.

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На Ставке рассмотрели вопросы обеспечения украинских военных вооружением и боеприпасами, в частности собственного производства, а также комплектование личным составом и техникой созданных бригад.

«Участники заседания проанализировали состояние выполнения контрактов с украинскими производителями и перспективы наращивания собственного производства всех типов ракет и боеприпасов», — заявили в Офисе президента.

Укроборонпром вместе со страной НАТО наладил производство уже трех видов боеприпасов — артиллерийских 122-мм, минометных 120-мм и танковых 125-мм.

