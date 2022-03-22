Каждые 10 минут мне звонили и говорили покинуть Украину — Зеленский

22 марта, 00:39
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Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что с началом войны все его окружения и партнеры советовали ему покинуть Украину. По его словам, он обижался, когда его обвиняли в возможном бегстве.

Об этом он сказал в интервью Суспильному.

«Все сказали, что мне нужно срочно уехать. Все. Я в течение трех дней имел каждые 10-20 минут звонок, месседж или призыв к тому, что я должен срочно уехать. И есть люди, которые за мной пришли, и многое другое. Много разного было. Не могу вам даже сказать все мои встречи», – сказал он.

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Президент также отметил, что в начале активной фазы боевых действий записывал обращение рядом со своим офисом, потому что обижался, когда говорили, что он покинул Украину, и хотел доказать, что это не так.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Владимир Зеленский Война России против Украины

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