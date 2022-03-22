Каждые 10 минут мне звонили и говорили покинуть Украину — Зеленский 22 марта, 00:39 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что с началом войны все его окружения и партнеры советовали ему покинуть Украину. По его словам, он обижался, когда его обвиняли в возможном бегстве.

Об этом он сказал в интервью Суспильному.



«Все сказали, что мне нужно срочно уехать. Все. Я в течение трех дней имел каждые 10-20 минут звонок, месседж или призыв к тому, что я должен срочно уехать. И есть люди, которые за мной пришли, и многое другое. Много разного было. Не могу вам даже сказать все мои встречи», – сказал он.

Видео дня

Президент также отметил, что в начале активной фазы боевых действий записывал обращение рядом со своим офисом, потому что обижался, когда говорили, что он покинул Украину, и хотел доказать, что это не так.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.