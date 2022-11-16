Зеленский рассказал, как в первый день ракетных ударов ему предлагали эвакуировать Киев 16 ноября, 21:06 Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Президент Владимир Зеленский в интервью журналистам в среду, 16 ноября, рассказал, что ему предлагали эвакуировать Киев во время первых ракетных ударов.

«Когда был первый ракетный удар по Киеву, было предложение эвакуировать столицу — все население, закрыть всю инфраструктуру, все магазины, выключить электрику и так далее… Исходя из того, что может случиться так, что не будет света, питьевой воды и много всего…

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Мой вопрос был следующий: а когда будут ракетные удары по всему государству, куда мы его будем эвакуировать? В Польшу, Словакию, Румынию? После большой глобальной эвакуации… дайте мне хоть один процент гарантирования, что Россия не вернется, не зайдет и не оккупирует полностью нашу территорию", — сказал глава государства.

По мнению Зеленского, если бы в Украине не осталось людей, «мы бы потеряли наше государство».

"…Кто должен защищать? Вы считаете, что должны защищать только люди с автоматами? У них нет жен и детей?.. У них есть родители и близкие, они такие же люди. А чем они мотивированы на поле боя — заработной платой? Нет… в большинстве своем — Украина [мотивирует защитников]. А что такое Украина? Земля и их семьи. А если все их семьи уехали, что они защищают?" — добавил президент.

15 ноября Украина подверглась самой массированной атаке со стороны РФ. Спикер Командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат рассказал, что подразделения противовоздушной обороны Украины сбили все вражеские БПЛА и 73 ракеты из более 90. В Киеве повреждены два жилых дома, в одном из них погибла пожилая женщина.