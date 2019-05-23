Зеленскому доверяет каждый второй украинец — опрос
58,1% украинцев полностью или скорее доверяют новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому.
Таковы результаты роллингового исследования, проведенного Центром Социальный мониторинг и Украинским институтом социальных исследований им. А.Яременко.
Его предшественнику Петру Порошенко доверяют или скорее доверяют 15% украинцев.
Кабинету министров в целом доверяют 14,8%, политическим партиям — 13,3%, а Верховной Раде — 10,3%.
Роллинговое исследование предусматривает проведение учредительного опроса и периодических обновлений базы данных опроса путем замены части анкет на более новые. Волна роллинга — временной промежуток сбора новых данных для обновления базы.
Учредительный опрос прошел 15−19 мая. Был опрошен 2121 респондент во всех регионах Украины.