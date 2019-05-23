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Зеленскому доверяет каждый второй украинец — опрос

Сегодня, 16:10
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Зеленскому доверяет каждый второй украинец — опрос - фото

Valentyn Ogirenko/Reuters

Зеленский пока не растерял доверие украинцев

58,1% украинцев полностью или скорее доверяют новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому.

Таковы результаты роллингового исследования, проведенного Центром Социальный мониторинг и Украинским институтом социальных исследований им. А.Яременко.

Его предшественнику Петру Порошенко доверяют или скорее доверяют 15% украинцев.

Кабинету министров в целом доверяют 14,8%, политическим партиям — 13,3%, а Верховной Раде — 10,3%.

Роллинговое исследование предусматривает проведение учредительного опроса и периодических обновлений базы данных опроса путем замены части анкет на более новые. Волна роллинга — временной промежуток сбора новых данных для обновления базы.

Учредительный опрос прошел 15−19 мая. Был опрошен 2121 респондент во всех регионах Украины.

Теги:   Владимир Зеленский Украинцы Доверие Опрос

Спецтема   Зеленский — новый президент

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