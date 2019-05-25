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Зеленского пригласили с визитом в Канаду — посол

Сегодня, 02:43
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Зеленского пригласили с визитом в Канаду — посол - фото

REUTERS/Valentyn Ogirenko

Владимир Зеленский

Чрезвычайный и полномочный посол Канады в Украине Роман Ващук сообщил, что президента Украины Владимира Зеленского пригласили в Канаду 2 июля.

Об этом посол сообщил в интервью Радио Свобода.

«Оно (приглашение) лично, по крайней мере телефонно, передано. А там уже с бумагами мы, как с одной стороны, так и с другой, справимся», — сказал он.

По словам Ващука, 2 июля в Канаде состоится конференция по поддержке реформ в Украине. По мнению посла, канадский премьер Джастин Трюдо надеется на присутствие на этом мероприятии как Зеленского, так и других высокопоставленных украинских чиновников.

«Хотя мы понимаем, что одновременно в Украине будет проходить избирательная кампания», — сказал Роман Ващук.

Теги:   Роман Ващук Канада Визит Владимир Зеленский

Спецтема   Зеленский — новый президент

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