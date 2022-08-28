Зеленский уволил замкомандующего Нацгвардии 28 августа, 21:53 Ярослав Сподарь (Фото:Национальная академия Нацгвардии Украины)

Президент Володимир Зеленский уволил Ярослава Сподаря с должности заместителя командующего Национальной гвардии Украины.

Указ от 26 августа был опубликован на сайте Офиса президента.



Сподарь занимал должность заместителя командующего Национальной гвардии Украины по работе с личным составом с 2014 года. В 2015-м ему присвоили звание генерал-майора, в 2017-м — генерал-лейтенанта. Сподаря награждали медалью За безупречную службу III ст. и Орденом Богдана Хмельницкого III ст.

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Ранее Верховная Рада уволила Ирину Венедиктову с должности генпрокурора по представлению президента Владимира Зеленского после ее отстранения от должности 17 июля. Такое же решение было принято в отношении главы СБУ Ивана Баканова.



По словам Зеленского, он принял решение из-за большого количества уголовных производств о госизмене и коллаборационизме среди работников правоохранительных органов.

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